Causa polémica extensión de base argentina al territorio chileno

Armada Argentina Hito 1

15 de junio de 2024.- Las revelaciones de que una base militar recientemente construida por Argentina ocupó parte del territorio chileno causaron polémica esta semana, mas aún al conocerse que el país vecino no avisó a su contraparte de la instalación.



Se trata del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, inaugurado en abril por la Armada del país trasandino, cuyas dependencias ocuparon más de tres metros de la Región de Magallanes y la Antártica chilena.



El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una comunicación formal a su par argentino después de que la Dirección de Fronteras y Límites comprobara en el terreno que se sobrepasaron los límites fronterizos.



En conversación con radio Biobío, el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, dijo que la instalación del puesto fue un “error material” de una empresa al guiarse por un alambrado en la zona en lugar de utilizar las coordenadas satelitales que demarcan los límites.



No obstante, Faurie señaló la imposibilidad de desinstalar la construcción al menos hasta el verano austral.



En Europa, donde se encuentra de gira, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, dijo que esto no es un hecho excepcional y atribuyó este tipo de errores a la frontera tan extensa entre los dos países.



“Creemos que se trata de un error obviamente de buena fe y como corresponde se lo hicimos presente debidamente al gobierno argentino por los canales correspondientes”, afirmó el ministro.



Añadió que desde el Gobierno buscarán una rápida solución a este problema.



El tema genera polémica en el Parlamento, donde algunos demandan desde exigirle a Argentina demoler de inmediato las instalaciones, hasta citar al Congreso a la ministra de Defensa, Maya Fernández.