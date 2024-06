Rusia: Pdte Vladimir Putin demanda entrega de cuatro regiones y que Ucrania desista unirse a la OTAN para finalizar la guerra

15 de junio de 2024.-El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia sólo pondrá fin a su guerra en Ucrania si Kiev entrega la totalidad de las cuatro regiones reclamadas por Moscú y abandona su intento de unirse a la OTAN; términos que Kiev inmediatamente descartó como una “completa farsa” y una “ofensiva al sentido común”, informó CNN.com.



Hablando el viernes antes de una conferencia de paz en Suiza a la que Rusia no ha sido invitada, Putin expuso sus condiciones para un “fin definitivo” de la guerra con más detalle que en cualquier otro momento anterior desde que lanzó la invasión a gran escala de Ucrania. hace más de dos años.



Además de retirarse de las cuatro regiones ocupadas en el este y el sur de Ucrania, Putin dijo que Ucrania debe desmilitarizarse y que los países occidentales deben levantar sus sanciones a Rusia, que han dañado pero no paralizado su economía.



Si bien estas condiciones son más maximalistas que las que Putin ha insinuado antes, representan el fracaso de Rusia en lograr sus objetivos bélicos originales, cuando Moscú creía que podría capturar Kiev en días y el resto de Ucrania en semanas. Casi 28 meses después, Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea que anexó hace una década.



Los funcionarios ucranianos y ciertos funcionarios occidentales han advertido repetidamente que Putin pretende conformarse nada menos que con la derrota total de Kiev, y que cualquier tregua o conversaciones de paz son simplemente una excusa para permitir que las tropas rusas se reagrupen y lancen una nueva y más feroz ofensiva en el futuro.



Pero, en comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores, Putin dijo que las condiciones de Rusia para las conversaciones de paz son "simples", comenzando con la retirada total de las tropas ucranianas de todo el territorio de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia. Moscú solo controla estas regiones parcialmente, pero afirmó que la totalidad de cada región era parte del territorio de Rusia en 2022.



Putin enfatizó que Ucrania debería entregar no sólo el territorio del lado ruso de la línea del frente, que atraviesa cada una de estas regiones, sino “todo el territorio de estas regiones”.



“Tan pronto como en Kiev declaren que están listos para tal decisión y comiencen la retirada real de tropas de estas regiones – y también notifiquen oficialmente sobre el abandono de los planes de unirse a la OTAN – nuestra parte inmediatamente, en el mismo minuto, dar la orden de cese el fuego y comenzar las negociaciones”, dijo.



Putin prometió “garantizar la retirada segura y sin obstáculos de las unidades y formaciones ucranianas” y dijo que Moscú reconoce su papel en la estabilidad global. Pidió que sus condiciones para poner fin a la guerra deberían cimentarse en acuerdos internacionales.