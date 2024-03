Piden cárcel para Rubiales imputado por agresión sexual en España

Luis Rubiales

27 de marzo de 2024.- Luis Rubiales fue acusado de agresión sexual tras besar de modo no consentido a la jugadora Jeni Hermoso, a quien luego coaccionó para que retirara la denuncia.



La Fiscalía española solicitó este miércoles dos años y medio de prisión al exfederativo de fútbol Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jeni Hermoso durante la celebración del título del Mundial de Sidney 2023 (f), ganado por España.



Rubiales, quien presidía la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y besó a la jugadora ante millones que seguían la trasmisión en todo el mundo, fue acusado de agresión sexual y coacción. Habrá de pagar a Hermoso una indemnización de 100.000 euros (108.000 dólares).



En escrito de conclusiones presentado a ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía también solicitó penas de cárcel de un año y medio de prisión, por cargos de coacciones, al exdirector técnico de la selección femenina Jorge Vilda, el exdirector de márketing de la RFEF, Rubén Rivera, y para el director de la selección masculina, Albert Luque.



Además, solicitó que Rubiales sea inhabilitado para trabajar en el ámbito deportivo mientras cumpla la condena, esté bajo libertad condicionada durante dos años y se le prohíba acercarse a la jugadora ultrajada durante cuatro años a un radio de 200 metros.



La Fiscalía consideró que Rubiales, Vilda, Rivera y Luque ejercieron coacción sobre Hermoso para que esta cambiara su testimonio y no denunciara al primero. Según medios españoles, el hostigamiento concluyó cuando la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) suspendió provisionalmente a Rubiales el 26 de agosto, seis días después de su falta.



Por ello, el Ministerio Público español consideró que Rubiales debe pagar la mitad de la indemnización y la otra deben abonarla los demás imputados.



En estos momentos la Fiscalía también investiga a la RFEF por diversos contratos irregulares y Rubiales sigue bajo la mirada pública, aunque ambos casos no están vinculados.



La agresión de Rubiales a Hermoso y sus diversos intentos por evadir su responsabilidad fueron ampliamente repudiados en España. Ello obligó a Rubiales a dimitir de sus cargo frente a la RFEF y como vicepresidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), órgano rector de ese deporte en el continente europeo.



Este caso destapó, incluso, que un grupo de jugadoras de la selección femenina española, molestas con comportamientos del entrenador Jorge Vilda, habían pedido su cese a Rubiales y este se opuso.