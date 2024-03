La Corte Suprema de EEUU examina condiciones de acceso a píldora abortiva

Mujeres a favor del acceso a la píldora abortiva se manifiestan frente a la corte suprema de Estados Unidos en Washington

26 de marzo de 2024.- Decenas de manifestantes pro y anti aborto se congregaron fuera de la corte en Washington este martes mientras los nueve jueces empezaban a escuchar los argumentos en un caso sobre el fármaco mifepristona.



Mientras unos blandían pancartas pidiendo que se autorice la píldora en los 50 estados del país, los otros afirmaban que el fármaco implica un riesgo para la salud de las mujeres.



La procuradora general de EEUU, Elizabeth Prelogar, argumentó que no había justificación para "restringir innecesariamente el acceso" al fármaco, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde el 2000.



"Algunas mujeres podrían verse forzadas a hacerse abortos quirúrgicos más invasivos, y otras podrían directamente no acceder al medicamento", afirmó Prelogar.



La corte, dominada por una mayoría conservadora, anuló en 2022 un fallo histórico que garantizaba el derecho al aborto en todo el país y grupos conservadores están ahora intentando impedir el acceso a la mifepristona, argumentando que no es segura, pese a las evidencias científicas.



El año pasado, un tribunal de apelaciones de línea conservadora limitó el acceso a la droga, que había sido flexibilizado por la FDA en los años anteriores.



En 2016, el regulador sanitario autorizó su prescripción hasta la décima semana de embarazo (antes era hasta la séptima) y durante la pandemia de covid habilitó que las pastillas fueran recetadas mediante consultas en línea y enviadas por correo.



Pero a pedido de médicos y organizaciones anti-aborto, un tribunal de apelaciones revirtió esos cambios el año pasado.



El gobierno del demócrata Joe Biden y el fabricante de la mifepristona, el laboratorio Danco, apelaron dicho fallo ante la corte suprema, que congeló las decisiones de los tribunales inferiores hasta pronunciarse sobre el caso.



Se prevé que el máximo tribunal del país emita su fallo antes de fines de junio, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en las que se espera que el aborto sea un tema central de campaña.



"Pruebas científicas"



La más reciente batalla legal en torno a los derechos reproductivos ocurre en momentos en que el uso de las píldoras abortivas registra un aumento.



Las interrupciones de embarazo con medicamentos representaron el 63% de los abortos practicados en el país el año pasado, frente a un 53% en 2020, según datos del Instituto Guttmacher.



Este centro de investigación estima que el número real es mayor, porque los datos no tienen en cuenta el uso de los medicamentos abortivos por cuenta propia, de aquellas mujeres que lo realizan por fuera del sistema de salud debido a prohibiciones en sus estados.



"Reinstalar restricciones obsoletas y médicamente innecesarias al acceso a la mifepristona impactaría negativamente la vida de la gente y reduciría el acceso los abortos en todo el país", dijo Amy Friedrich-Karnik, directora de políticas federales de Guttmacher.



Unos veinte estados han prohibido o restringido el acceso al aborto desde que la corte suprema anuló el fallo Roe v. Wade en 2022.



Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan que siga habiendo acceso a abortos seguros, incluso en medio de la presión por parte de grupos conservadores.