Asesinan otra alcaldesa en Ecuador

Brigitte García

24 de marzo de 2024.- La alcaldesa del municipio San Vicente, de la provincia ecuatoriana de Manabí, Brigitte García, fue asesinada a tiros la madrugada de hoy en medio del estado de excepción vigente en el país, confirmó la Policía Nacional.



La joven, de 27 años y miembro del movimiento Revolución Ciudadana (RC), resultó baleada mientras se encontraba en un vehículo junto a su director de comunicación, Jairo Loor, quien también fue asesinado.



La Policía informó que realizan el levantamiento de los indicios balísticos del crimen, primer homicidio de un político en lo que va de año.



La presidenta de la RC, Luisa González, reprochó al Gobierno su estrategia en materia de seguridad.



“No tengo palabras, en shock, nadie está a salvo en Ecuador NADIE mientras los gobiernos miserables de Derecha solo viven de farra y show”, expresó la excandidata a la presidencia.



El exmandatario, Rafael Correa, también lamentó el asesinato de la alcaldesa más joven del país. «Hoy Brigitte ya no está. Estoy destrozado. No lo puedo creer”, escribió en las redes sociales.



El hecho sacudió al país y otros políticos ecuatorianos han mostrado su solidaridad, sin embargo, hasta el momento, el presidente Daniel Noboa ni su equipo de comunicación se han pronunciado sobre el trágico suceso.



Actualmente en Ecuador está vigente un estado de excepción y una declaratoria de conflicto armado interno, medidas con las cuales el Ejecutivo asegura que se han reducido las muertes violentas desde el mes de enero.



No obstante, con militares en las calles y con impuestos para financiar la llamada guerra interna contra el crimen organizado, el terror persiste, con secuestros, extorsiones, amenazas de bombas y asesinatos como el de la alcaldesa.