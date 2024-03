(VIDEO) Hijo de la vicepresidenta de Ecuador es detenido por presunto tráfico de influencias

22-03-24.-La Fiscalía ecuatoriana realizó el jueves varios allanamientos como parte de una investigación sobre presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia del país y detuvo a un hijo de la vicepresidenta.El detenido, identificado por la fiscalía como “Francisco Sebastián B. A.”, es Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, confirmó un alto funcionario ecuatoriano, que pidió no ser identificado como condición para hablar del caso.Barreiro Abad estaba el jueves a la espera de que le formulen cargos.El delito de tráfico de influencias implica aceptar o pedir a terceros cualquier remuneración a cambio de ejercer influencia en un servidor público para obtener beneficios.El detenido se desempeña como abogado en libre ejercicio y como independiente en el Centro de Arbitraje y Mediación de la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de la capital.Pero, además, ocupó el cargo de Director Nacional de Servicios de Mediación desde diciembre de 2023 hasta enero de 2024 y anteriormente fue intendente de Policía de la provincia de Azuay.La operación fue encabezada por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Los allanamientos ocurrieron en la capital y en la ciudad de Cuenca, donde el detenido tiene su despacho jurídico.En la embajada de Ecuador en Israel, donde se encuentra la vicepresidenta Abad, no respondieron a las llamadas de AP.La vicepresidenta mantiene una relación distante con el presidente Daniel Noboa, quien al inicio de su mandato a finales de 2023 anunció que Abad sería enviada a Israel para colaborar a nombre de Ecuador en cualquier acción a favor de la paz y evitar que escale la guerra entre Israel y Hamás.La relación distante entre el presidente y la vicepresidenta se evidenció desde la campaña: ambos acudían a actos políticos por separado y luego del triunfo celebraron en lugares distintos. Abad tampoco aparece en la foto oficial tras la posesión del mando del 23 de noviembre.Aunque ni Noboa ni Abad han aclarado sus diferencias, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dijo hace un tiempo que la vicepresidenta hizo declaraciones que describió como “nocivas” y que “no correspondían al pensamiento de la campaña de Daniel Noboa”, aunque no dio más detalles.