18-03-24.-El mandatario ruso, Vladimir Putin, reafirmó su hegemonía política al obtener la victoria en las recientes elecciones. A pesar de la celebración oficial, la jornada estuvo marcada por protestas de opositores y críticas internacionales sobre la legitimidad del proceso.El ex teniente coronel de la KGB, que asumió el poder en 1999, utilizó este triunfo para enviar un mensaje claro a las potencias occidentales: Rusia se mantendrá firme y desafiante bajo su liderazgo, independientemente de las circunstancias de confrontación o diálogo.Con 71 años, Putin se asegura otro período de seis años al frente del Kremlin, lo que le permitirá superar la longevidad en el poder de figuras históricas como Josef Stalin, convirtiéndose así en uno de los líderes más longevos en más de dos siglos.Según los datos proporcionados por la Fundación de Opinión Pública (FOM), Putin alcanzó un apoyo del 87,8%, una cifra sin parangón en la Rusia moderna. El Centro Ruso de Investigación de la Opinión Pública (Vciom) confirma esta tendencia con un 87%. Los primeros cómputos oficiales respaldan estas estimaciones.En la contienda electoral, el candidato comunista Nikolai Kharitonov se posicionó en segundo lugar con un margen inferior al 4%, seguido por el debutante Vladislav Davankov y el ultranacionalista Leonid Slutsky, de acuerdo con los resultados preliminares.“No son libres ni justas”Desde la perspectiva de Estados Unidos, la elección dista de ser considerada transparente y equitativa. “Las elecciones obviamente no son libres ni justas, dado que el señor Putin ha encarcelado a opositores políticos y ha impedido que otros se presenten contra él”, expresó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.Este escrutinio se realiza en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, descrita por Putin como una “operación militar especial” y que ha generado el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.Durante los tres días de votación, la tensión bélica fue palpable: ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas, bombardeos en territorio ruso y tentativas de incursión en las fronteras rusas por parte de fuerzas aliadas a Ucrania, acciones que Putin advirtió no quedarían sin respuesta.Aunque la reelección de Putin parecía un hecho ante la ausencia de competidores significativos y su dominio sobre el aparato estatal ruso, el ex agente de la KGB buscaba una validación contundente del pueblo ruso. La participación electoral alcanzó el 74,22% al cierre de las urnas, superando la asistencia de 2018 que fue del 67,5%.Los seguidores de Alexéi Navalni, el más prominente adversario de Putin y quien falleció en una prisión ártica recientemente, convocaron a la protesta “Mediodía contra Putin” como forma de oposición a quien consideran un autócrata corrupto.No se dispone de un conteo independiente que determine la cantidad exacta de los 114 millones de votantes rusos que se sumaron a las manifestaciones opositoras, en un contexto de fuertes medidas de seguridad y una notable presencia policial.Reporteros de Reuters notaron un incremento en la afluencia de votantes, especialmente jóvenes, en puntos de votación clave como Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, formando largas filas que evidenciaban el interés ciudadano.Aunque algunos manifestaron su intención de protestar, no se observaron diferencias claras que los distingan del resto de los electores.Según reportes de OVD-Info, una organización que sigue de cerca la represión de la disidencia en Rusia, al menos 74 personas fueron detenidas durante las elecciones.En el escenario internacional, la figura de Putin es frecuentemente asociada con la de un autócrata y un asesino, una imagen que el Occidente no ha dudado en difundir.*Con información de Sumarium y RSS