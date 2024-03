Lula advierte que el fascismo y la extrema derecha amenazan a la democracia y menciona a Milei

Lula Da Silva, presidente de Brasil

16 de marzo de 2024.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este viernes que la democracia en el mundo corre peligro a causa del «fascismo, por el nazismo, por la extrema derecha rabiosa, ignorante, bruta, que ofende a las personas».



Durante su intervención en la ceremonia de anuncios para la reconstrucción de los municipios gauchos, en el estado de Rio Grande do Sul, el mandatario citó como ejemplos de la derecha que ponen en riesgo la democracia al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y al actual dignatario de Argentina, Javier Milei.



«La democracia está corriendo riesgo. (…) Quién está contra el sistema hoy, que critica todo, es Milei en Argentina. Hasta el Banco Central quiere cerrar. Quiere cortar todo con serrucho» , destacó.



En cuanto a Bolsonaro, Lula acotó que aunque no quería mencionarlo en su intervención, es sabido que «hasta hoy no reconoce su derrota. El otro día dijo: «No sé cómo perdí». Él no sabe cómo perdió porque gastó casi 300 millones de reales y pensaba que no iba a ir preso».



Al respecto, el mandatario advirtió que «la política está llena de un odio que seguramente la mayoría de los que hacen política aquí nunca lo han experimentado», y precisó que la coexistencia pacífica entre adversarios ha terminado en muchos países.



Previo a las declaraciones del jefe de Estado brasileño, se conoció que los exoficiales de alto rango Marco Freire Gomes y Carlos Almeida Baptista Jr., del Ejército y la Fuerza Aérea, respectivamente, acusaran a Bolsonaro de emprender un golpe de Estado contra el presidente electo en octubre de 2022.



Bolsonaro no reconoció el resultado de los comicios, por lo que sus seguidores intentaron tomar por la fuerza la sede de los Tres Poderes en Brasilia (capital), el 8 de enero de 2023.