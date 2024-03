'Manos de Piedra' Durán, leyenda panameña del boxeo, hospitalizado por problema cardíaco

Mano e Piedra Durán

16 de marzo de 2024.- "Nuestro campeón sufrió una complicación de salud debido a un Bloqueo AV (Auriculoventricular) Completo", dijo la familia en un mensaje divulgado en las redes sociales. También señaló que está a la espera de resultados de exámenes médicos para dar más información.



"Agradecemos a nuestros familiares, amigos y todos sus seguidores lo mantengan en sus oraciones", añadió.



Durán, un héroe nacional en Panamá, boxeó como profesional desde los 16 hasta los 50 años. Protagonizó 119 peleas, 103 ganadas y 16 perdidas. Lo noquearon cuatro veces y mandó a dormir sobre la lona a 70 de sus oponentes, lo que le valió el apodo 'Manos de Piedra'.



Fue campeón mundial en distintas categorías, incluyendo la de pesos ligeros, que ganó en 12 ocasiones.



Entre sus peleas, los aficionados recuerdan la victoria sobre el escocés Ken Buchanan (1972) y los estadounidenses Sugar Ray Leonard (1980), Davey Moore (1983) e Iran Barkley (1989).



El popular comentarista panameño de boxeo Juan Carlos Tapia contó que habló con la esposa de Durán, Felicidad Iglesias, 'Fula', quien le informó que su marido se encuentra "tranquilo y estable" en el hospital y le pondrán un marcapaso.



"Acabo de conversar con La Fula [...] y me ha comentado que Roberto está tranquilo en un hospital y le pondrán un marcapasos. Esta tranquilo y estable. Tuvo que cancelar compromisos en Chicago y por el momento los médicos recomiendan que no viaje", escribió Tapia en la red X.



En 2016, el director venezolano Jonathan Jakubowicz llevó a la gran pantalla la vida de Durán con la cinta "Hands of Stone", protagonizada por el también venezolano Édgar Ramírez, en el papel del púgil panameño, y Robert De Niro.