Netanyahu aprueba asalto final sionista sobre Rafah

Una operación militar israelí a gran escala en Rafah asestaría un golpe mortal a los programas de ayuda en Gaza, donde la asistencia humanitaria sigue siendo “completamente insuficiente”, advirtió la ONU.

15 de marzo de 2024.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dado su aprobación a un plan del ejército sionista para un asalto final, en forma de operación terrestre, en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, según un comunicado emitido por la oficina del propio premier.



El comunicado del jefe de Gobierno del régimen sionista especifica que el ejército israelí se está "preparando para la fase operativa y para la evacuación de la población", de Rafah en referencia al desplazamiento forzado de más de un millón de personas.



Antes de la ofensiva planeada por Israel en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, el ejército israelí había dicho el miércoles que planea dirigir una porción significativa de los 1.4 millones de palestinos desplazados atrapados en Rafah hacia “islas humanitarias” en el centro del territorio, aunque no se precisó cuándo ni bajo qué condiciones.



El destino de los habitantes de Rafah ha sido un motivo de gran preocupación para los aliados de Israel, en particular de los grupos humanitarios han advertido que una ofensiva en Rafah sería una catástrofe.



La agencia de refugiados de la ONU (Unrwa, por sus siglas en inglés) ha condenado el llamado plan israelí de transferir a 1.4 millones de palestinos en Rafah a lo que llama "islas humanitarias" en el centro de Gaza para dar paso a un ataque terrestre total contra Hamas en la ciudad, acto que ha evaluado como "catastrófico".



"¿A dónde serán evacuadas estas personas? No hay ningún lugar seguro en ningún lugar de Gaza. ¡La gente ya ha tenido suficiente! Cualquier nueva escalada será horrible", dijo la Unrwa en un comunicado el jueves.



Al comienzo de la guerra, Israel desplazó, de manera forzosa, a una porción de tierra no urbanizada a lo largo de la costa mediterránea de Gaza que designó como zona segura, aunque luego la ha bombardeado varias veces. Pero los grupos de ayuda dijeron que no había planes reales para recibir allí a un gran número de desplazados. Los ataques israelíes también tuvieron como objetivo la zona.



Entretanto, durante un discurso en la Academia de Policía el viernes, el presidente Abdel Fattah El-Sisi reiteró la advertencia de Egipto sobre el peligro de invadir Rafah, en la frontera con Egipto.



El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, también formuló la misma preocupación en una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, el sábado pasado.



Una operación militar israelí a gran escala en Rafah asestaría un golpe mortal a los programas de ayuda en Gaza, donde la asistencia humanitaria sigue siendo “completamente insuficiente”, advirtió el jefe de la ONU, Antonio Guterres, a finales de febrero.



En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Guterres dijo que la ciudad más meridional de Gaza, donde más de 1.4 millones de palestinos están hacinados en ciudades de tiendas de campaña, era "el núcleo de la operación de ayuda humanitaria" en el territorio palestino.



"Una ofensiva israelí total contra la ciudad no solo sería aterradora para más de un millón de civiles palestinos que se refugian allí; pondría el último clavo en el ataúd de nuestros programas de ayuda", dijo.



La declaración israelí también discutió la última propuesta de alto el fuego presentada por Hamás, que calificó de "poco realista". Sin embargo, una delegación israelí viajará a Qatar para discutir su posición.



Hamás presentó la propuesta a mediadores y a EE.UU., que informó que incluye la liberación de cautivos israelíes a cambio de prisioneros palestinos, incluidos 100 que cumplen cadena perpetua.