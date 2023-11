EEUU: siguen las manifestaciones de judíos pidiendo cese al fuego en Palestina

18 de noviembre de 2023.- Envueltos en banderas israelíes, miles de manifestantes y funcionarios electos se reunieron en el National Mall en Washignton a principios de esta semana. Todavía me persiguen las inquietantes imágenes de la manifestación bipartidista en apoyo de los ataques genocidas de Israel contra los palestinos. "Dejemos que Israel termine el trabajo", decía un cartel que se volvió viral en las redes sociales. La multitud interrumpió a varios oradores, gritando "No al alto el fuego".

En la manifestación participó John Hagee, el fundador de Cristianos Unidos por Israel, quien una vez dijo que "Dios envió a Adolf Hitler para ayudar a los judíos a llegar a la tierra prometida". A Hagee se unieron líderes demócratas y republicanos que se tomaron de la mano frente al Capitolio de los Estados Unidos: el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que ha atacado la atención médica trans y se ha opuesto al matrimonio homosexual, estuvo acompañado por el senador Chuck Schumer, el judío de más alto rango y funcionario electo en los EE. UU. Ambos hablaron en el mitin junto a Hagee.

La manifestación fue ruidosa al afirmar que Israel tiene el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos. Pero el pueblo estadounidense no apoya el ataque de Israel contra Gaza, que los estudiosos del Holocausto han considerado un genocidio . Encuestas recientes muestran que más de dos tercios del público estadounidense apoya un alto el fuego y menos de un tercio apoya el envío de armas a Israel.

Durante el último mes, he visto videos de devastación y pérdida inimaginables. Israel ha bombardeado escuelas y hospitales palestinos . Israel ha dicho a los palestinos que abandonen sus hogares, sólo para bombardearlos en el tránsito. En el momento de redactar este informe, más de 11.000 palestinos han sido asesinados en Gaza: uno de cada 200 residentes de la prisión al aire libre. Miles de palestinos que han sido asesinados son niños.

Ante esta terrible devastación, millones de personas en todo el mundo se han unido para actuar en solidaridad y oponerse a este genocidio.

Durante el mes pasado, miles de judíos y yo nos unimos a Jewish Voice for Peace para tomar medidas para detener el apoyo de Estados Unidos al genocidio de Israel en Palestina. Primero, frente a la casa del senador Schumer, donde fui arrestado junto con más de 60 personas que pedían un alto el fuego y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel. Luego, en la rotonda del edificio de oficinas de la Cámara de Representantes, me uní a más de 300 rabinos, judíos y otras personas de conciencia que fueron arrestados por protestar por el apoyo de Estados Unidos al genocidio en curso del pueblo palestino. El viernes siguiente por la noche, miles de nosotros descendimos a Grand Central Terminal, llenando el Grand Concourse con cánticos de "¡alto el fuego ahora!" La semana pasada, cientos de nosotros abordamos ferries a la Isla de la Libertad y llevamos nuestras voces a la Estatua de la Libertad, haciendo que nuestro mensaje fuera visto y escuchado en todo el mundo.

Nuestro movimiento es fuerte y está creciendo. Millones de personas en todo el mundo están pidiendo a sus gobiernos que dejen de apoyar el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Los activistas indígenas han utilizado canoas para bloquear barcos que transportaban bombas con destino a Israel. Los resistentes a la guerra en Missouri han cerrado fábricas de armas. Los sindicatos belgas y españoles han dicho que no cargarán barcos que transporten armas a Israel. El día después de que la policía de DC atacara una vigilia que se estaba llevando a cabo frente al edificio de la Convención Nacional Demócrata, los manifestantes cerraron puentes importantes en el Área de la Bahía, Montreal y Boston, y todo esto fue solo en un día. Durante el último mes, plazas públicas, puentes y estaciones de tren en todo el mundo se han llenado de banderas palestinas y pedidos de justicia. Las tácticas y los objetivos han sido diversos pero el objetivo unificado: Palestina libre.

Estas acciones valientes y cruciales están mostrando a la gente que podemos actuar juntos. Podemos ejercer nuestro poder colectivo. Podemos unir nuestras voces y trabajar por un mundo sin apartheid, sin genocidio, sin bombas que caigan sobre las personas en sus hogares, escuelas y hospitales.

Cerrar la infraestructura que sustenta esta guerra es una manera de que todos recuperemos nuestra agencia. Así es como decimos en voz alta y feroz: "No en nuestro nombre". Mientras observamos a los palestinos perseverar a través de lo peor de la humanidad, es la única manera que conozco de encontrar esperanza.

Crecí como judío en Estados Unidos. Estuve inmerso en la propaganda sionista durante la mayor parte de mi infancia. Me dijeron que la historia de mis abuelos sobre la supervivencia del Holocausto era la razón por la que necesitábamos un Estado judío.

En la escuela secundaria, mi padre y yo asistimos vacilantes a una reunión de la Voz Judía por la Paz, donde una mujer que había pasado un tiempo en Cisjordania compartió lo que había presenciado en sus viajes. Me quedé impactado. No podía creer que Israel construyera carreteras segregadas, demoliera casas y restringiera el acceso de los palestinos al agua. Al principio, fue difícil aceptar estos hechos tal como eran. Años de adoctrinamiento hicieron difícil dejar de lado una narrativa sobre Israel que no era cierta.

Dejar de lado esta narrativa falsa requirió abrir mi mente a nuevas voces e ideas. Al escuchar las historias de los palestinos, aprendí más sobre la historia del sionismo y la Nakba, la expulsión forzada de más de 750.000 palestinos de sus hogares en 1948. Tuve que aceptar un cambio de paradigma. Dejé de lado el alarmismo que me decía que la única manera de estar a salvo era que otro grupo de personas sufriera. Dejé de lado un sentimiento de orgullo y protección sobre un país que se basa en el desplazamiento forzado y regresé a los valores de libertad y justicia para todos.

No aprendí todo esto por mi cuenta. Al hablar con otros judíos antisionistas, me comprometí con la idea de que Israel no tiene el monopolio del judaísmo. Juntos, creamos nuevas comunidades judías, que consideran la resistencia al sionismo como una parte fundamental del ser judío. Mis comunidades judías antisionistas organizan cenas de Shabat, estudian Torá, celebran fiestas y sueñan juntos con un futuro mejor. Leemos poemas de judíos en la diáspora, cantamos canciones escritas por amigos y creamos nuevas tradiciones. Al construir estas comunidades alternativas, comencé a pensar en las historias de mis abuelos sobre el Holocausto como una razón para oponerme a cualquier nación que pretenda expulsar, oprimir y eliminar a otro grupo de personas.

Al trabajar junto a los palestinos, he aprendido a tener esperanza, a ser valiente y a liderar con el corazón. Ahed Tamimi, una palestina que fue arrestada y detenida por el ejército israelí a la edad de 16 años, lo expresó con firmeza. "No soy la víctima de la ocupación", dijo Tamimi . "El judío o el niño colono que porta un rifle a los 15 años son víctimas de la ocupación. Para mí, soy capaz de distinguir entre el bien y el mal. Pero no él. Su visión está nublada. Su corazón está lleno de odio y desprecio contra los palestinos. Él es la víctima, no yo. Siempre digo que soy un luchador por la libertad. Así que no seré la víctima".

El movimiento de solidaridad palestino exige que cada uno de nosotros escuche a los palestinos sobre el terreno que enfrentan una represión brutal y nos pide que reunamos una pizca del coraje que demuestran todos los días. Ser solidarios en Palestina requiere que desafiemos el redoble de la guerra y clamemos por justicia. Apoyar la liberación palestina nos ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de defender con valentía y ferocidad lo que es correcto y la dignidad y la humanidad de todas las personas. Si bien puede significar hacernos vulnerables al doxxing, el acoso, la pérdida de empleo o la violencia policial, sabemos que usar nuestras voces y nuestros cuerpos para apoyar a Palestina es la única manera de detener las atrocidades que los palestinos se ven obligados a soportar.

Sabemos que seguir alzando la voz y actuando es el único camino hacia la esperanza. Ninguno de nosotros podrá poner fin a esta injusticia por sí solo. Pero juntos podemos marchar hacia un mundo mejor y construirlo paso a paso.