Latinoamérica puso freno a la escalada global del conflicto en Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido la posibilidad de la escalada del conflicto en Ucrania como consecuencia de la entrega de arsenal militar por parte de Estados Unidos y Europa al gobernante ucraniano Volodímir Zelenski.



«Es potencialmente muy peligroso, esto significaría que el conflicto pasa a un nuevo nivel que, por supuesto, no augura nada bueno para la seguridad europea», señaló el Mandatario ruso tras conocerse el envío de tanques por parte de países europeos y la nación norteamericana a Ucrania.



M1 Abrams (EEUU), Leopard 2 (Alemania, Polonia y Canadá) y Challenger (Reino Unido) son los nombres que resonaron en la prensa mundial que destacó el apoyo militar a Ucrania por parte de Occidente, acción que comprende el envío de 63 de tanques, 31 por parte de Estados Unidos, 14 de Alemania, 14 de Polonia, 4 de Canadá y 14 de Reino Unido.



Pese a que esta entrega solo cubre el 25% de los "al menos 300" que ha solicitado el Gobierno ucraniano, tal y como lo señaló el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, el presidente Zelenski celebró la acción señalándola como "una victoria".



"Es un paso importante hacia la victoria. Hoy, el mundo libre está unido como nunca antes con un objetivo común: la liberación de Ucrania", escribió el gobernante ucraniano en su cuenta en la red social Twitter.





En la actualidad en el mundo existen al menos 73.000 carros de combate, de los cuales Rusia posee no menos de 12 mil en su arsenal militar, representando poco más del 16% de los tanques existentes en el planeta, según Global Firepower Index.



Esta cifra de tanques en manos de las fuerzas armadas de Rusia supera por casi el doble a Estados Unidos que posee 5.500 y al menos siete veces el número de tanques del arsenal militar ucraniano, que de sus 1.890 se encuentran en condiciones de operatividad poco más de 1.300.



En el caso de Alemania (312) y Reino Unido (386), las fuerzas armadas rusas poseen 58 veces más tanques que estas naciones europeas juntas.



Esta realidad numérica ha sido señalada por Rusia para evidenciar que las entregas de armas por parte de estos países no será una variable que cambie el curso del actual conflicto en favor de Ucrania.



«Estas entregas (de tanques) no cambiarán nada (…) crearán nuevos problemas para Ucrania», dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien acusó a EEUU, Alemania y Gran Bretaña de alimentar la ilusión de una posible victoria ucraniana.



«No hay que exagerar la importancia de la entrega de este tipo de armas ni su capacidad para cambiar lo que sea (…). Esto no cambiará nada en cuanto al avance de la parte rusa", precisó al tiempo que, advirtió que estas acciones significan una implicación directa de estos países en el conflicto ruso-ucraniano.



Europa fracturada

Esta advertencia de las consecuencias que podría tener para los países occidentales este apoyo a las fuerzas armadas ucranianas, ha generado fracturas dentro de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) debido a que varios de sus miembros se han pronunciado en contra de estos envíos.



Entre los miembros de la OTAN que han rechazado armar a Ucrania se encuentra Hungría cuyo ministro de Defensa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky,en reunión con su par de Austria, Klaudia Tanner acordaron no participar en esta acción advirtiendo que "el mayor peligro es que la guerra se extienda al resto de Europa".



Entretanto, España, Noruega y Países bajos han asomado la posibilidad de sumarse a esta iniciativa clamada por Zelenski, mientras que Francia, una de las potencias militares de Europa, se limita a señalar que "no lo descarta", pero ha decidido no ser parte de esta primera oleada.



A la par de estos anuncios de apoyo y rechazo, el presidente ucraniano, tras obtener respuesta positiva a su clamor de tanques, ha decidido promover una campaña para que estos países le provean de aviones de combate tipo cazas obteniendo como respuesta un "no", tal y como sucedió en primera instancia cuando meses atrás solicitada los carros de combate que pronto llegarán a su territorio.



Latinoamérica dijo "No"



Estas discrepancias dentro de la OTAN para nutrir con armas a Ucrania ha puesto en relieve a América Latina que, hasta ahora, se ha mantenido al margen de este conflicto bajo la premisa de la promoción del diálogo y la paz.



"(Laura) Richardson (comandante de la cuarta flota de las fuerzas armadas de los EEUU) y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos (armamento ruso), se los entregásemos y que ellos se los llevaban a Ucrania y yo les dije que ninguna arma rusa, así esté hoy inservible en nuestra tierra, va a ser usada hoy en ese conflicto", reveló el presidente colombiano Gustavo Petro durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Buenos Aires Argentina el pasado 24 de enero de este año.



Esta revelación del Mandatario neogranadino trajo a colación este tema en la región donde presidentes se han pronunciado apuntando su negativa a esta petición por parte de Estados Unidos y Europa, que han puso en marcha su artillería diplomática para buscar apoyos en Latinoamérica, tal como es la visita del canciller alemán, Olaf Scholz, a Argentina, Chile y Brasil.



«Argentina y América Latina no se plantean enviar armas a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto», enfatizó Alberto Fernández, presidente argentino y presidente pro-tempore de la Celac hasta enero de 2023 en rueda de prensa que ofreció junto al canciller alemán.



Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, aunque no negó de manera tajante esta posibilidad, señaló a Scholz que su país defenderá "siempre el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y la vigencia de los derechos humanos".



Los esfuerzos infructuosos del canciller alemán para empujar a Latinoamérica como parte del conflicto, tuvo su cierre en Brasil donde el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva terminó de colocar la marca del fracaso a esta intención al sentenciar que su país, el cual posee las fuerzas armadas mejor dotadas de la región, no enviarían armas Ucrania.



«Brasil no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz. En este momento necesitamos encontrar a los que quieren la paz, palabra que hasta ahora se ha usado muy poco», dijo.



La posición antibelicista asumida por los líderes de la región, que se suscita pese a las discrepancias entre el apoyo o condena a la operación militar rusa en Ucrania, ha significado un freno a la estrategia de globalización de este conflicto emprendida por Estados Unidos y Europa como parte de las acciones dirigidas a evitar el surgimiento del nuevo orden mundial que apunta hacia el fin de la hegemonía del norte sobre el sur y el nacimiento de un mundo multipolar.

