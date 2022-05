EEUU: más de 311 mil estudiantes han sufrido violencia armada escolar desde 1999

Credito: Captura

29 de mayo de 2022.- Más de 311 mil niños estadounidenses de 331 escuelas del país fueron víctimas de violencia armada desde la masacre de Columbine High, Colorado, en 1999, en la que fueron asesinados 12 niños y dos profesores, revela un estudio publicado por el diario The Washington Post, citado por Prensa Latina.



En lo que va de 2022 se han registrado al menos 24 actos de violencia con armas de fuego en los campus de los sistemas educativos de primaria y secundaria en Estados Unidos durante el día escolar.



Aunque los tiroteos en las escuelas siguen siendo poco frecuentes, en 2021 se reportaron 42, más que en cualquier otro año desde al menos 1999, arroja el estudio del diario.



Una de las conclusiones más importantes de The Post es el impacto desproporcionado de los tiroteos en centros docentes en los niños de color.



En los casos en los que se pudo determinar el origen del arma, más del 85% de los tiradores las trajeron de sus propias casas o las obtuvieron de amigos o familiares.



Siete de cada diez perpetradores eran menores de 18 años, lo que significa que, a menudo por la negligencia de un adulto, decenas de niños tuvieron acceso a armas mortales, según el diario.



Entre los escolares que ejecutaron acciones con armas de fuego se encuentran un niño de seis años, quien mató a una compañera de clase tras decir que no le gustaba y lo mismo ocurrió con una adolescente de 15 años, quien mató a una amiga por rechazar sus proposiciones románticas.



Para esta investigación, el Post recopiló artículos de prensa, bases de datos, informes de los agentes del orden y llamadas a las escuelas y departamentos policiales.



Este estudio es publicado a días del tiroteo, ocurrido el pasado 24 de mayo pasado, en la escuela primaria Robb Elementary de Uvalde, Texas, en la que resultaron muertas más de 19 personas, en su mayoría niños. El responsable de la masacre era un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos, abatido por la policía.

