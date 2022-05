Bolsonaro pide a Leonardo DiCaprio que no diga boberías sobre preservación en Brasil

3 de Mayo - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, le pidió este martes a Leonardo DiCaprio que se quede callado y evite decir boberías sobre preservación ambiental en Brasil, al responder las reiteradas críticas del actor estadounidense a la cuestionada política ambiental del líder ultraderechista.



Bolsonaro, que desde que asumió el mandato, ha defendido medidas para permitir la explotación económica y minera de la Amazonía y restringir las reservas indígenas, afirmó que DiCaprio realiza críticas sin fundamento y desconoce la importancia de que Brasil utilice sus tierras para producir alimentos para todo el mundo.



"DiCaprio tiene que saber que la propia directora de la OMC (Organización Mundial del Comercio) asegura que, sin la producción brasileña de alimentos, el mundo pasaría hambre. Entonces es mejor que se quede con la boca cerrada en lugar de estar diciendo boberías por ahí", afirmó el jefe de Estado de Brasil en una conversación con un grupo de seguidores en Brasilia.



"De nada sirve publicar videos mentirosos diciendo que la Amazonía se está incendiando y que eso va a cambiar el clima en el mundo, que no funciona. Especialmente si DiCaprio publica una fotografía de hace 20 años", agregó el mandatario al reiterar que una imagen de un incendio forestal usada por el actor estadounidense en sus mensajes en redes sociales, es de 2003, antes de su gobierno.



En la conversación con sus simpatizantes frente al Palacio de la Alvorada, residencia de la Presidencia brasileña, el líder ultraderechista afirmó que Brasil no es sólo ejemplo mundial en la producción de alimentos, sino también en la preservación ambiental.



DiCaprio es un antiguo crítico de las políticas ambientales de Bolsonaro y aborda el asunto con frecuencia en las redes sociales, especialmente cuando publica mensajes sobre la gravedad de los cambios climáticos.



Esta es la segunda vez en una semana que el presidente de Brasil responde las críticas de DiCaprio.



La semana pasada reaccionó de forma irónica a un mensaje en que el actor estadounidense le pidió a los jóvenes brasileños votar en pro de la Amazonía en las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil, en las que Bolsonaro intentará la reelección.



"Brasil alberga la Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático. Lo que sucede allí nos importa a todos y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta saludable", afirmó DiCaprio en su mensaje.



"¡Gracias por tu apoyo, Leo! Es muy importante que todos los brasileños voten en las próximas elecciones. Nuestro pueblo decidirá si quiere mantener nuestra soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por ladrones que sirven a intereses extranjeros", respondió el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.



En 2019, cuando el mayor bosque tropical del planeta sufrió los peores incendios de los últimos años, el jefe de Estado acusó sin pruebas a DiCaprio, de financiar a organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales, que, a su juicio, estaban detrás de los fuegos en el ecosistema.



Desde que Bolsonaro asumió el poder, en 2019, los índices de deforestación se han disparado en la mayor selva tropical del mundo. En el primer trimestre de este año, las alertas de deforestación en la Amazonía brasileña alcanzaron un nuevo récord, con 941 kilómetros cuadrados de selva destruidos, según estimaciones oficiales.