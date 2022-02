(VIDEO) Honduras: Presidenta Xiomara Castro dio positiva a la Covid-19

"Con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo no presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional", informó la presidenta.

Este domingo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio positivo al Covid-19, y agregó que tiene síntomas "leves" y que se encuentra trabajando de manera remota.



“Según los exámenes es leve. Con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo no presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional”, escribió la mandataria.



La jefa de Estado del país centroamericano tiene 62 años de edad y no se conoce si ya está inmunizada con las dos dosis contra la enfermedad o si ya fue inoculada con el refuerzo.



Por su parte, su esposo y líder del Partido Libre, el expresidente Manuel de Zelaya, había dado positivo a la Covid-19 el pasado 11 de enero y había anunciado que se mantendría aislado, pese a no tener síntomas.



“Sin síntomas, pero prueba Covid-19 dio positiva. Estaré aislado siete días”, precisó en su momento el propio Zelaya, quien recordemos sufrió un golpe de Estado en el año 2009.



Cabe recordar que la actual mandataria se posesionó el pasado 27 de enero tras obtener la victoria en los comicios generales en noviembre pasado, donde conquistó el voto de 1,7 millones de personas, marcando el hito histórico de ser la primera mujer presidente del país.



La Unidad de Vigilancia de la salud en el país registró el pasado 2 de febrero un total de 397.548 casos confirmados, 10.548 fallecidos y 127.289 recuperados desde el comienzo de la pandemia en 2020. Además, la Secretaría de Salud, buscará vacunar a los niños de 5 a 11 años contra la enfermedad.