Casa de subastas Sothebys de Dubái devela diamante negro de 555,55 quilates

17 de Enero - La casa de subastas Sotheby’s de Dubái ha develado un diamante que literalmente no es de este mundo.



Sotheby’s nombró al diamante negro de 555,55 quilates —que se cree viene del espacio— "El Engima". La extraña gema fue presentada el lunes ante los medios como parte de una gira en Dubái y Los Ángeles antes de ser subastada en febrero en Londres.



Sotheby’s espera que el diamante sea vendido en al menos 5 millones de libras esterlinas (6,8 millones de dólares). La casa de subastas planea aceptar también criptomonedas como posible pago.



Sophie Stevens, una experta en joyas de Sotheby’s de Dubái, dijo a The Associated Press que el número cinco tiene una importancia considerable con el diamante, que también tiene 55 caras.



"La forma del diamante se basa en el Hamsa, el símbolo de la mano del Medio Oriente que representa fuerza y protección", explicó. Hamsa en idioma árabe significa "cinco".



"Por lo que el número cinco es un elemento que abarca todo el diamante", añadió.



Stevens también dijo que es probable que el diamante provenga del espacio exterior.



"Creemos que los diamantes carbonados se formaron a través de orígenes extraterrestres, al igual que los meteoritos, impactándose contra la Tierra y ya sea creando una deposición química de vapor o de hecho viniendo de los meteoritos mismos", detalló.



Los diamantes negros, también conocidos como carbonados, son extremadamente inusuales y se encuentran de manera natural solamente en Brasil y África Central. La teoría de su origen cósmico se basa en sus isótopos de carbono y el alto contenido de hidrógeno.