(VIDEOS) Perú: Dos personas fallecen y las calles quedan inundadas tras la erupción del volcán en Tonga

16.01.22 - Dos mujeres fallecieron este sábado en Perú tras ser alcanzadas por el fuerte oleaje que se desencadenó en la playa de Naylamp, cerca de la ciudad noroccidental de Lambayeque, como consecuencia de la enorme erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, en Tonga.



De acuerdo al periódico Exitosa Noticias, las olas de más de dos metros arrastraron hacia mar adentro el vehículo en el que transitaban las víctimas cerca de la orilla.





Imagen satelital muestra una isla creada por el volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai justo antes de la erupción masiva.

En otras zonas del país también se registraron desbordamientos marítimos que provocaron daños en los negocios locales y embarcaciones. Los oleajes anómalos afectaron la costa de la provincia de Pisco, inundando las calles de la playa del Chaco, así como de las playas Lagunillas, San Andrés y La Cruz. Por precaución, las autoridades suspendieron toda la actividad marítima en el área y colocaron sacos de arena para intentar frenar el avance del mar en las próximas horas.Mientras tanto, la jefa del Centro Nacional de Alerta de Tsunami, Lorena Márquez Ismodes, declaró que no existe una alerta de tsunami en el país y no hay que "alarmar a la población". Por su parte, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, señalaron que la erupción volcánica en Tonga "no genera tsunami en el litoral peruano" y aseguraron mantener una vigilancia constante.