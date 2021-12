(VIDEO) Brasil primer país en Latinoamérica que detecta casos de variante ómicron del coronavirus

30.11.21 - La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil dio a conocer el martes que fueron detectados en el país los dos primeros casos de la nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, denominada ómicron.



Se trata de una pareja que regresó de Sudáfrica el pasado 23 de noviembre, cuando dieron negativo a una prueba, sin embargo, el 25 de noviembre, cuando el hombre y la mujer se disponían a retornar a ese país, salieron positivos a la Covid-19.



Anvisa indicó que fueron enviadas unas pruebas al laboratorio Albert Einstein, de la ciudad de Sao Paulo, que arrojaron resultados positivos para la variante ómicron del nuevo coronavirus.

La pareja había dado negativo para el virus en una prueba PCR al entrar al país y dos días más tarde, cuando se disponía a viajar nuevamente a Sudáfrica, obtuvieron positivo en un test realizado en el aeropuerto internacional de Guarulhos.





Un segundo análisis elaborado por el Instituto Adolfo Lutz confirmó el primer resultado positivo, siendo los dos primeros casos confirmados en América Latina.

Ante el temor de la llegada de ómicron, Brasil había prohibido el sábado temporalmente la llegada de vuelos con origen o escala en Sudáfrica y otros cinco países del mismo continente, además de una restricción en el embarque de pasajeros desde Brasil hacia esos destinos.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, intentó aplacar el nerviosismo por la posible llegada de la variante el lunes y dijo que la principal respuesta a ómicron es la vacunación. "Es una variante de preocupación, pero no es una variante de desesperación porque tenemos un sistema de salud capaz de darnos las respuestas en caso de que tenga una letalidad ligeramente mayor. Nadie lo sabe todavía", dijo Queiroga el lunes.

Hasta el momento, Brasil vacunó completamente a más del 62% de su población, cifra superior a la de Estados Unidos. El mayor país de Latinoamérica ha registrado en promedio 200 muertes diarias confirmadas por COVID-19 en las últimas dos semanas, con su curva epidemiológica estable.

Al menos una decena de capitales brasileñas suspendieron en los últimos días total o parcialmente las tradicionales fiestas de "Réveillon" de año nuevo debido al temor de que aglomeraciones puedan generar un repunte en las infecciones de COVID-19.

Algunos alcaldes, como el de Salvador de Bahía, citaron directamente la variante ómicron -cuando todavía no había sido confirmada en el país- y el repunte de casos de coronavirus en Europa como justificación para suspender las celebraciones en diciembre.



La Alcaldía de Sao Paulo informó que está evaluando si suspende o no la flexibilización del uso de cubrebocas que estaba prevista para el 11 de diciembre próximo.



En Río de Janeiro no ha sido cancelado ni la fiesta de final de año, ni el carnaval, pero el alcalde Eduardo Paes señaló que está a la espera de datos técnicos para hacer una evaluación.

Con información Telesur / Agencias