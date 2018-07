Decenas de miles de personas marchan por las calles de Londres en rechazo a la presencia de Trump en el país

Londres, 13 de Julio - "Esperamos que a cualquier lugar que Donald Trump vaya, escuche y vea la fuerza de una opinión británica que lo rechaza, sin importa qué tan desagradable es como persona, por las políticas que representa", declaró Asad Rehman, organizador de las llamadas



Para burlarse del presidente estadounidense, los manifestantes lanzaron al cielo cerca del Parlamento Británico a un globo gigantesco que lo representa como un bebé gritón anaranjado. El niño inflable tiene un copete y un teléfono celular en sus pequeñas manos, para tuitear.



Decenas de miles de personas marchan por las calles de Londres en repudio a su presencia en el país. Lo acusan por varios temas que van de la inmigración y las relaciones raciales a las mujeres y el cambio climático.



Los organizadores de la protesta indicaron que planean realizar marchas en cerca de 50 ciudades de todo el Reino Unido.



Trump advirtió este viernes a la primera ministra Theresa May que "probablemente" no obtendrá un acuerdo comercial con su país si su plan del "Brexit" sigue adelante.



En una entrevista con el periódico británico The Sun, publicada durante su primera visita oficial al Reino Unido, Trump afirmó que los planes de May por un "Brexit" suave acabarían con un posible acuerdo y eso significaría que Estados Unidos mantendría relaciones comerciales con la Unión Europea en lugar de con este país.



May abogó esta noche por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en una cena celebrada en el palacio de Blenheim, con la que recibió a Trump y a su esposa, Melania.