(VIDEO) Maduro desmiente versión del Miami Herald sobre división en el chavismo: "Son unos imbéciles”

Maduro desmiente versión del Miami Herald sobre división en el chavismo: "Son unos imbéciles"

18-10-25.-El presidente de Venezuela Nicolás Maduro le respondió al medio Miami Herald, luego que se publicara una información relacionada a una negociación para que el dejara el poder.

“Pretendieron crear una intriga de que estábamos divididos, que estábamos enfrentados. Eso no lo creyó nadie; eso es sencillamente imposible (...) Les ratifico: son unos imbéciles”, dijo durante una transmisión televisiva.

Según el Miami Herald, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría planteado a Estados Unidos liderar un gobierno de transición en Venezuela sin la participación de Nicolás Maduro, con el objetivo de preservar la estabilidad política.

El mandatario descalificó al medio estadounidense afirmando que son unos "imbéciles, stupid, stupid, your stupid, very very stupid".

