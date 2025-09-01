Andrés Caleca: "Es hora de hacer política de forma inteligente"

01-09-25.-Si de algo no carece Andrés Caleca es de formación política y por ello quisimos acercarnos a la percepción que tiene este político, que también ha cumplido roles de gerente público, sobre la situación venezolana en medio del escenario complicado que vive el país.

“Es hora de hacer política de forma inteligente, sin caer en provocaciones, sin provocar al adversario que tienes al frente que es tiene la fuerza de la represión de su lado. Hay que protegerse y evitar los riesgos innecesarios”, sostiene quien ostenta el título de economista político de la Universidad de La Habana, a donde llegó de la mano del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) que dirigía el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Militante desde que tenía 14 años, con formación de izquierda, conoce los códigos y el lenguaje del socialismo como pocos, y partiendo de esos conocimientos no duda en llamar al actual gobierno “por lo menos autoritario”.

LA POLÍTICA TRUMP

Es inevitable comenzar la conversación mirando la coyuntura generada por las decisiones de Casa Blanca frente a Venezuela y Caleca señala sin remilgos que es contradictoria y errática.

“Lo primero que debo decir es que su conducta, actuar con respecto a Venezuela, luce sumamente contradictorio. Por una parte, se declara al Tren de Aragua como una organización terrorista de escala mundial, un poco exagerado de acuerdo a los propios informes de los organismos de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. Por otra parte, se declara al Cartel de los Soles también como una organización terrorista y se llega a decir incluso que Nicolás Maduro es el jefe del Cartel de los Soles”, señala.

Inmediatamente vira la mirada y hace mención al otro enfoque: “Al mismo tiempo, se vienen produciendo negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en diversos aspectos. Son fundamentalmente en relación, como ya lo vimos, a los presos norteamericanos en las cárceles venezolanas, a cambio de lo cual el gobierno de Maduro se comprometió a soltar 80 presos venezolanos, y la devolución de los más de 250 venezolanos que habían sido deportados y detenidos en el CECOP de El Salvador”.

Sin embargo lo que considera “más llamativo” es tratamiento a la licencia de Chevron.

“Mientras se habla de una especie de operación gigantesca naval en el Caribe y algunos dicen que esa operación tiene por objetivo derrocar a Maduro. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho que esa operación tiene que ver con interrumpir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Mientras eso ocurre, los únicos barcos que realmente han desembarcado en la costa venezolana son los barcos de Chevron, que han recogido petróleo venezolano y lo han llevado a los Estados Unidos”, señala para ilustrar las contradicciones y agrega: “Una vez más la administración Trump se muestra errática en relación a su política exterior”.

¿POR QUÉ EL CARIBE? NO ES NUEVO

Caleca también llama la atención sobre el foco que los Estados Unidos sobre el Caribe y señala: “No es nuevo”.

Indica que ese movimiento militar “desconoce el hecho de que no es el Caribe el mar donde se produjo el mayor flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Eso sucede en el Pacífico, de acuerdo a todos los informes de la DEA, de las Naciones Unidas. No quiere decir que no haya un trasiego de drogas desde el Caribe, por supuesto que lo hay, pero no es el punto central del tráfico de drogas, o sea, el ducto central del tráfico de drogas vía marítima se produce, de acuerdo a todas las informaciones, a través del Pacífico”.

“Yo no soy un experto en esa materia, pero es lo que he leído sobre el tema de fuentes muy importantes como la propia DEA, la Dirección Antidroga de los Estados Unidos y los informes de las Naciones Unidas. Es obvio. La producción de drogas fundamentalmente, creo que más del 80% de la cocaína en el mundo se produce en Perú, Colombia y Bolivia, es decir, la salida al Pacífico es la lógica para ese flujo gigantesco de drogas, que termina inundando a los Estados Unidos, no por vía marítima al final, sino por vía terrestre, aérea y por túneles. Es el papel gigantesco de los carteles mexicanos, que todos conocen. Y que también se han imbricado en estos países productores”, indica el dirigente político.

Agrega que los carteles no son solo mexicanos, sino “carteles transnacionales. Hay una alianza internacional de todos estos carteles, por supuesto”.

“Podemos decir es que este tipo de maniobra que se ha hecho en el Caribe no es nuevo. La administración Trump la hizo en el 2020, más o menos con las mismas características de acuerdo a los expertos. Tampoco soy experto militar, ni mucho menos naval, ni en buques, ni submarinos, ni nada de eso. Pero también lo que he leído de gente que sabe del tema, esto no es nuevo”, comenta Caleca.

Agrega que además de 2020, antes se han hecho maniobras en el Caribe porque los Estados Unidos consideran “su presencia permanente, dando señal de que ese es un mar forma parte de la protección estratégica de la nación norteamericana. Es algo tradicional en la política de los Estados Unidos, por lo menos, que yo recuerde en mi vida a partir de la crisis de los misiles 60. De manera que esto, ciertamente no es nada nuevo”.

AISLACIONISMO VS INTERVENCIONISMO

En su análisis recuerda a Kellyanne Conway, asesora de Trump en su primer triunfo electoral y después en su primer gobierno, y lo ella llamó “la realidad alternativa”.

“Hay una realidad real y hay una realidad alternativa. Aquí estamos todos atrapados en este tema de la realidad alternativa, aunque tú no sabes al final cuál es la verdad de las cosas. Yo pienso que, en primer lugar, de acuerdo a lo que han dicho las propias autoridades de los Estados Unidos, al más alto nivel, no está planteada una invasión a Venezuela, lo cual es lógico si tomamos en cuenta cuál es todo el principio aislacionista, digamos así, de la política exterior de Trump”, afirma el dirigente del Movimiento Por Venezuela.

Agrega que esta ha sido un constante discusión en la política de los Estados Unidos a lo largo de su historia desde su la formación como nación independiente.

“Hay discusión histórica entre esas dos facciones: los aislacionistas y los intervencionistas. Este movimiento Make American Great Again (MAGA) que ahora controla al Partido Republicano y controla al gobierno de los Estados Unidos, está conformada fundamentalmente por gente con esa visión aislacionista de los Estados Unidos. Mantienen la idea de no meterse en guerras internacionales, como lo demuestra el tema de Ucrania, por ejemplo, y su política con respecto a ese tema, en no cambiar gobiernos, lo han dicho abiertamente”, sostiene Caleca.

Agrega que el subsecretario de Estado, Christopher Landau ha insistido en su desinterés por cambiar el gobierno de Venezuela y declaran apoyo a los demócratas venezolanos pero no asumen esa transformación como tarea.

-El mundo opositor se debate entre defender al país o defender a Maduro. ¿Cómo se resuelve ese dilema?

-Todo este ruido genera este falso dilema, hay que defender la patria, y tal y que se yo. Maduro está feliz con eso. Tratando de agrupar sus menguadas fuerzas en una situación de mucha debilidad, y que esto pudiera más bien fortalecerlo, es decir, atrincherar a su gente, enroscarla alrededor de su propia figura, que quedó totalmente maltrecha, desprestigiada, desprovista de moral, no solo de legitimidad y legalidad, sino de moralidad para el ejercicio del cargo, a partir de la estruendosa derrota que le propinamos el 28 de julio del año pasado, y bueno, esto le sirve para recuperar un poco de prestigio en su gente, que por supuesto no es la mayoría del país.

Sostiene que no se puede dejar de lado “que en esa alianza, que el propio Maduro ha calificado una alianza cívico-militar-policial, está la Fuerza Armada, y están los cuerpos policiales del país. Fortalecerse allí es fundamental para Maduro, y yo creo que este manejo tan irresponsable, para decirlo de alguna manera, de esto que llamó esta señora “la realidad alternativa”, le ha servido a Maduro, y entonces plantea ese falso dilema”.

“Hay que defender la patria frente a una invasión, pero una invasión que no viene por ninguna parte. Maduro lo que anda es buscando que lo defiendan a él. ¡Pues no!, La patria no está en peligro, más allá del peligro que supone Maduro en la presidencia de la República. Eso sí es un peligro para la patria, porque ha violentado la soberanía de la nación, que de acuerdo a nuestra Constitución reside en el pueblo y se expresa a través del voto, que ellos se han robado de manera descarada”, dice con sorna Caleca.

Agrega: “La verdad es que nosotros no vamos a caer en esa falsa disyuntiva de tener que declararnos patriotas y en defensa contra la planta insolente de un extranjero que no está aquí”.

Los extranjeros que están aquí son precisamente los que ha traído el gobierno de Maduro, que ha traído agentes de inteligencia, agentes policiales, militares de países distintos al nuestro para montar un gigantesco aparato represivo y de control de la población. Ese es el verdadero peligro de la patria en Venezuela, el gobierno de Maduro”.

¡CUIDADO OPOSITORES!

Caleca alerta que la oposición no debe “pisar esos peines” y también enciende las alarmas para que los adversarios del Gobierno “no se desenfoquen y vayan a convertirse en una oposición consular de otros países, de una potencia extranjera, sea cual sea la potencia”.

Insiste en que el cambio político del país debe ser de “manera pacífica, constitucional”, y Venezuela no tenga que caer en una espiral de violencia que, asegura, favorece a Maduro.

“Aquí no pareciera que del lado de la oposición venezolana esté nadie interesado en generar una guerra civil en Venezuela, por lo menos que yo sepa, nadie se está preparando para eso. Eso es lo que busca el Gobierno, porque tiene el control de las armas y quiere empujar a la oposición a ese terreno de batalla donde posiblemente sea aniquilada política y físicamente, además”, advierte el dirigente político.

-Usted ha sido un defensor de la participación electoral como palanca para el cambio político… ¿Qué hacer cuando en el futuro inmediato no hay consultas electorales?

-Yo he sido efectivamente un gran defensor de la estrategia electoral como una forma de acercarse a la misión que tenemos planteada que es transición pacífica del poder en Venezuela. El 28 de julio demostró dos cosas: la primera que esa estrategia constitucional, pacífica, electoral era la correcta cuando toda la oposición venezolana a partir del año 2021, después de una profunda reflexión, logró encaminar todas sus fuerzas en la ruta electoral de cara a la oportunidad que significaban las elecciones del 2024. En segundo lugar nos demostró a todos que no era suficiente la decisión acertada para producir un cambio de gobierno frente a un régimen que tiene características numantinas, es decir capaz del suicidio y de la liquidación de la nación entera con tal de mantenerse en el poder; en defensa de una supuesta revolución que no está ya ni siquiera en la mente de ellos. Cuando me refiero a la vocación numantina me refiero a los hechos de Numancia cuando la historia lo narra con toda claridad capaces de dejar al país, lo han dicho incluso muchos de ellos, en tierra arrasada con tal de no entregar el poder.

“No bastó la fuerza que tenía la oposición en ese momento, que era una fuerza electoral extraordinariamente organizada que produjo ese triunfo electoral contundente; en las peores condiciones electorales de inequidad electoral, de desventajas, de represión a lo largo de todo el proceso electoral, de censura; sino que además todo el esfuerzo que hicieron todos los partidos de la oposición venezolana en conjunto para garantizar el padrón electoral cubrir casi el 83% de las mesas del país y demostrar claramente con actas en la mano que se había producido ese triunfo, no bastó eso para cobrar como se ha dicho generalmente”, sostiene Caleca.

-¿Qué hacer ahora?

La única manera de hacer retroceder y cambiar un régimen de esta naturaleza que se ha convertido ya en una dictadura con todas sus letras, represiva, agresiva, prepotente, como toda dictadura. Para enfrentar a un régimen de esta naturaleza entonces se requiere organizar con mucha más fuerza al país y a la sociedad para producir un gran movimiento social y político frente al cual las bayonetas sean absolutamente ineficaces porque las bayonetas son el único sostén que en este momento tiene el gobierno de Maduro.

Caleca señala que ciertamente “en este momento la actividad política no es electoral. Es una actividad de organización, de formación, de protesta, de oposición en todos los frentes al régimen y de organización de la sociedad para lograr que esa oposición sea efectiva. No van a darse grandes mítines. No va a haber giras de los dirigentes. No va a haber lo que publicamos. Ya la lucha es de otra naturaleza”.

“El proselitismo político es de otra naturaleza. Es cara a cara, boca a boca, con contacto directo con la gente sin caer en provocaciones y sin provocar innecesariamente la represión, porque la primera responsabilidad que tiene que tener el movimiento político, en este momento, es mantenerse libre y vivo. Cada dirigente preso es una derrota para el movimiento opositor en su conjunto”, sentencia Caleca.

-Usted habla de mantenerse libres y vivos, y también habla de dictadura. Parece contradictorio: o no es “tan dictadura”, o es una actitud suicida.

-No es. Es hora de hacer política de forma inteligente, sin caer en provocaciones, sin provocar al adversario que tienes al frente que es tiene la fuerza de la represión de su lado. Hay que protegerse y evitar los riesgos innecesarios.

-Habla de organizarse a la sociedad.

-Esa organización pasa por reorganizar a los partidos políticos.

-¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este escenario?

-La sociedad civil por supuesto que es importantísima en este proceso, pero las organizaciones de la sociedad civil, cuya especialidad es precisamente la toma del poder político son los partidos políticos. Así como se debe fortalecer todo el tejido y la red social de Venezuela que ha sido destruida, después de más de 25 años, sobre todo hay que reconstruir la red de los partidos políticos venezolanos, esos que serán capaces de dirigir una lucha como esta. Tienen que ser capaces de organizar a todo el resto de la sociedad para crear la masa crítica suficientemente pesada que conduzca a una transición y un cambio de gobierno y frente a la cual, repito la fuerza no signifique absolutamente nada.

En este momento se detiene y señala: “Tú me dirás… ¿cuáles partidos si los que están no sirven?

-Efectivamente. ¿Cuáles partidos? Estos no han dado demostraciones de articulación con la sociedad.

-Con estos partidos se ganaron las elecciones del 28 de julio, pero sí es verdad que están muy golpeados.

Caleca vuelve a detenerse y señala mirando hacia la acera opositora y señala que muchas organizaciones “han entrado en una espiral de división interna muy importante”.

“Pero si no son estos partidos, habrá que fundar otros. Esa es la tarea fundamental que tiene la dirigencia política. No el país, la dirigencia política en este momento. Por esa razón yo tomé la decisión unos meses después del 28 de julio, después de este análisis, que debía incorporarme a un partido. Me incorporé al Movimiento Por Venezuela, lo cual no me costó en absoluto porque los conocí, los conozco, pero los conocí muchísimo en la primaria porque ellos me apoyaron en la candidatura en la primaria de la oposición desde el año 22. De manera que fue muy fácil para mí la incorporación a un partido y en eso estamos”, comenta el dirigente.

¿Y EL FINAL? “NO ESTÁ CERCA”.

Caleca habla de un trabajo de mediano y largo plazo en el proceso político venezolano.

“Yo no creo que el final esté cerca. Ojalá estuviera yo equivocado, pero como buen planificador, que es originalmente mi formación, prefiero planificar para los peores escenarios. Creo que el escenario que nos toca, el realista, el de este trabajo de mediano aliento para producir la fuerza de un movimiento social y político frente al cual la represión sea absolutamente inútil”, insiste quien fuera aspirante a candidato presidencial.

-¿Qué persigue la reforma constitucional?

-De este tema lo que hay, fundamentalmente, es incertidumbre. El propio Maduro, hace unos meses habló de una reforma constitucional que debería plantearse porque la Constitución ya no le servía. Por supuesto no le sirve, ya la han violado totalmente. Además, una constitución que ha sido violada desde el día uno que fue aprobada en el año 1999. No es que es una metáfora, pudiéramos hablar de esos hechos, pero no es el caso.

Caleca observa “que han dejado ese discurso”, sobre el tema de la reforma. “Ya no se habla de que este año va a haber la reforma de la Constitución, sino que quizás el año que viene. Yo me temo que el gobierno va a abandonar esa opción. Y lo va a abandonar porque va a cambiar las cosas por la vía de los hechos”.

“Lo va a hacer porque la reforma de la Constitución supondría, de acuerdo a lo que establece la propia constitución, que una reforma de esta naturaleza sea sometida posteriormente a referéndum. Un amigo me decía recientemente que las elecciones son la kriptonita del gobierno. Le huyen así como Superman le huye a la kriptonita. Se han dado cuenta de que la única manera de que pueden ganar unas elecciones es que la oposición no participe, como ocurrió precisamente en este ciclo electoral del año 2025, que ya finalizó con una derrota estruendosa para la oposición venezolana. De manera que el gobierno, a menos que la oposición venezolana diga que no va a participar en la discusión de la reforma constitucional, que eso no nos importa tres pitos, que no votaremos nada, que hagan lo que les dé la gana. A menos que la oposición diga eso, el gobierno no va a transitar esa ruta”, reflexiona Caleca.

Agrega que lo que busca el Gobierno con esta reforma,”sin ninguna duda, es incrementar su poder camino a un régimen semitotalitario o abiertamente totalitario”.

“¿Eso afectará a las leyes electorales? Seguramente. ¿Cambia la Constitución o no cambia? De hecho, mira lo que está pasando en materia electoral”, advierte Caleca.

-¿Qué tiene que hacer la oposición venezolana?

-Oponerse a eso. Defender la Constitución. Por eso es que nosotros insistimos en la lucha de los demócratas venezolanos, que es una lucha constitucional en defensa de esa Constitución, con la cual posiblemente no estamos de acuerdo en todos los aspectos, pero que en términos generales garantiza un régimen democrático plural y de alternancia política.

“Ya se hablará en el futuro de reformas puntuales de esa Constitución, pero en este momento su defensa es fundamental. Si hubiese elecciones, habrá que acudir a esas elecciones y derrotar al gobierno en ese proyecto de reformas que pretenden implantar. Y si no las hay, hay que exigirlas. El gran error de la oposición sería decir en ese tema no nos metemos”, sentenció finalmente Andrés Caleca.