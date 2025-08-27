(VIDEO) La izquierda que se opone al gobierno de Maduro protestó por amenaza militar de EEUU contra Venezuela

27-08-25.-A los pies de la estatua de José María Morelos, a pocos metros de la Defensoría del Pueblo, se reunieron este martes 26 de agosto los dirigentes de al menos siete organizaciones de izquierda para reiterar su oposición al gobierno del mandatario Nicolás Maduro y, también, rechazar la amenaza militar de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.



Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, condenó «las amenazas del imperialismo»; recordó que el gobierno «aplica un brutal ajuste capitalista contra el pueblo trabajador» y criticó «los cantos de sirena de la derecha patronal burguesa encabezada por María Corina Machado, que aúpa y promueve descaradamente la agresión contra nuestro país».





Hernández cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe: «Con el cuento de que están enfrentando el narcotráfico despliegan tropas, 4.500 efectivos del ejército yanqui, entre ellos marines, desplegados en el Caribe y amenazando, no solo a Venezuela, sino a todos los pueblos de la región».

A juicio del dirigente del PSL, el gobierno «aprovecha esta amenaza imperialista para victimizarse, lavarse la cara y tratar de darle una respuesta a sus bases, cada vez más disminuidas». Insistió en que «con salarios de hambre, con un ajuste brutal, con represión de los trabajadores es imposible enfrentar al imperialismo. Al imperialismo hay que enfrentarlo en el terreno que más le duele, que es el económico».

En la concentración participaron Marea Socialista, PCV-Dignidad, Partido Socialismo y Libertad, Liga de los Trabajadores por el Socialismo (LTS), Revolución Comunista, Bloque Histórico Popular y Patria Para Todos-APR.

Ángel Arias, integrante de LTS, aclaró que adversan «cualquier amenaza imperialista y a aquellos políticos nacionales que se prestan para eso». En esa línea, repudió «a María Corina Machado y su sector que se subordinan, de manera vergonzosa, a un personaje como Trump» y se preguntó si es un líder como Trump «el que va a venir a resolver los profundos problemas que tenemos como país». Arias rememoró que las organizaciones populares han enfrentado el déficit democrático y las políticas económicas.

En la protesta de este martes participaron las mismas organizaciones que, hace dos semanas, manifestaron «contra la represión, contra las detenciones arbitrarias, contra la violencia parapolicial y por un aumento de salario», resaltó Luis Romero. Pero esta vez el reclamo es «por la amenaza de la agresión imperialista por parte de Estados Unidos» con el pretexto «de una supuesta lucha contra el narcotráfico».

Al mismo tiempo «tenemos que hacernos ciertas preguntas» sobre la política del gobierno, porque «ha llamado a la fuerza obrera y campesina a defender la nación. Y nosotros nos tenemos que preguntar: ¿En qué consiste la defensa de la nación? Para nosotros, la defensa de la patria radica en la defensa de las personas».

Romero subrayó que no se puede defender la nación «cuando se proscribe la actividad sindical independiente, cuando se ha aplicado el paquete de ajuste antipopular más severo en la historia de América Latina. ¿Qué sentido tiene hablar de la defensa de la patria cuando no se reivindican los derechos de la población venezolana?» Poro eso «rechazamos la amenaza de agresión imperialista y, con la misma fuerza, rechazamos la política económica, la política represiva del gobierno que impiden que las personas vean como necesario defender el país».

Para Roberto Carpio, dirigente de jubilados y pensionados del Ipasme, criticó que recientemente se liberara a 13 presos políticos «queriendo emular a Cipriano Castro, pero resulta que los tiempos y las condiciones son diferentes por un gobierno que ha llevado una política en contra del pueblo venezolano y de los trabajadores». Carpio señaló que el llamado bono de guerra «lo pagan con un dólar de hace 10 o 15 días atrás mientras el costo de la vida sigue subiendo» y reprochó que el gobierno llame «a una constituyente laboral, una constituyente obrera, solamente con la central bolivariana socialista y marciana que ellos tienen, porque las demás centrales no cuentan».

Jackeline López, dirigente del PCV-Dignidad, hizo un análisis sobre la situación económica y aseveró que lo que ocurre en ese campo en el país también es alianza con el imperialismo. Denunció tanto a Trump como «a los que tienen alianzas con el gobierno nacional, porque no son unos mejores que otros».

La protesta de este 26 de agosto era antiimperialista «porque estamos asumiendo y concebimos que hay un riesgo enorme por toda la movilización que está llevado adelante el gobierno de Trump» pero, al mismo tiempo, «pensamos que la mejor manera de responder a esa agresión es con más democracia, es con verdadero sentido de soberanía» y convocando a las organizaciones a un debate, indicó Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista.

Martínez lamentó la campaña oficial contra organizaciones de izquierda: «Somos los mismos que desde hace años hemos estado movilizados por recuperar derechos como el salario, protestando contra la represión, exigiendo que liberen a los presos políticos, dirigentes sindicales». Afirmó también que Machado «tiene una gran responsabilidad» en la crisis del país. «De hecho, el grueso de la política del gobierno de Maduro es favorable a María Corina Machado, a sus empresas».

Instó, en esta misma línea, «a confrontar a la derecha que le pide a Trump que nos ataque militarmente». En Marea Socialista «no estamos en esa», remarcó. «La salida es con un plan de lucha propio».

►Pulse aquí para ver más videos