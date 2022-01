Carrera contra reloj: 12 horas para reunir 4,2 millones de firmas para RR contra Maduro

Credito: Archivo

22-01-22.-El Consejo Nacional Electoral estableció que desde las 6:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. del 26 de enero, escasas 12 horas, es el tiempo que tiene la oposición para recoger las firmas necesarias que activarán el referendo revocatorio presidencial.



La recolección de más de 4,2 millones de firmas requeridas para un referendo revocatorio del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será el próximo miércoles, anunció este viernes la autoridad electoral, pero la oposición y analistas criticaron condiciones que consideran que hacen imposible esta iniciativa.



«La jornada de recepción de las manifestaciones de voluntades para el RR (referendo revocatorio) se llevará a cabo el próximo 26 de enero, en el horario comprendido entre las 6:00 am y las 6:00 pm, en 1.200 centros» en todo el país, informó en Twitter el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El CNE precisó que será utilizado el registro electoral de las elecciones de gobernadores y alcaldes del pasado 21 de noviembre, con 20,9 millones de inscritos en esta nación de 30 millones de habitantes.



Las organizaciones opositoras que el lunes iniciaron los trámites por la consulta contra el mandato del presidente socialista (2019-2025) necesitarán recoger firmas equivalentes a 20% del registro en Caracas y cada uno de los 23 estados del país.



Ello significa que tendrán solamente 12 horas para recolectar más de 4,2 millones de rúbricas.



Si en una sola región no alcanzan el 20%, aunque en el resto consigan la meta necesaria para la consulta, el procedimiento quedaría anulado.



El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER), conformado por media docena de pequeñas organizaciones políticas, es el principal promotor del revocatorio, sin que hubiese respaldo formal de los partidos políticos mayoritarios de la oposición.



– «No es factible» –



El CNE fue reestructurado el año pasado como fruto de una negociación que abrió espacio a autoridades próximas a la oposición, aunque sigue controlado por el chavismo.



Uno de los rectores con vínculos con la oposición, Roberto Picón, dijo que salvó su voto en la aprobación de las condiciones para el revocatorio.



«No es factible (…). Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error», expresó Picón, que también rechazó la falta de tiempo para «notificar a la ciudadanía los puntos de recolección», que aún no han sido definidos.



Las próximas elecciones presidenciales están pautadas para 2024 y sectores de la oposición abogaban por renunciar a la posibilidad del revocatorio para concentrarse en esos comicios.



«Si en esta etapa de recepción se logra este número de manifestaciones de voluntad, el CNE organizará entonces el referendo revocatorio. En caso contrario, dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario», advirtió el organismo.



– «Bufonada» –



«¿Cuál es el miedo, #Maduro? Ni unas firmas permites (…). La dictadura ni la forma cuida», escribió en Twitter el dirigente opositor Juan Guaidó, al cuestionar las condiciones para la recolección de rúbricas.



«Resulta una bufonada anunciar (…) 1.200 centros de recaudación de manifestaciones de voluntad para que 20 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho. Eso es como colocar 1.000 litros de agua en un recipiente de 5 litros», criticó César Pérez Vivas, uno de los promotores del revocatorio.



Ya la oposición intentó sin éxito convocar en 2016 un revocatorio contra el primer mandato del Maduro (2013-2019), previo a su reelección en 2018 en votaciones que sus adversarios calificaron de «fraude» y que fueron desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.



El único revocatorio que prosperó lo enfrentó el fallecido líder socialista Hugo Chávez en 2004 y salió airoso.



«No solo están negando el revocatorio de hecho, sino enterrando todo el esfuerzo que gobierno y CNE venían haciendo, incluso sacrificando Barinas, para lavarse la cara. Una maniobra demasiado burda», opinó el analista Benigno Alarcón, refiriéndose a la repetición de las elecciones de gobernador en la tierra natal de Chávez, el 9 de enero, ganadas por la oposición.

