Chevrón podría dejar de exportar cerca de 220.000 barriles de petróleo venezolano en caso que Trump vuelva al poder

02-11-24.-La empresa petrolera Chevrón podría dejar de exportar cerca de 220.000 barriles de petróleo por día (bpd), en caso que de que el expresidente Donald Trump vuelva al poder y decida suspenderle la licencia para que opere en Venezuela, reveló un grupo de analistas a Reuters.



Los especialistas estiman que esto podría ocurrir si Trump obtiene la victoria presidencial y retoma nuevamente su política sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



No obstante, la compañía petrolera estadounidense ha defendido ante las autoridades de EEUU seguir sus labores en Venezuela, puesto que ha recibido continuas autorizaciones de 6 meses para permanecer en la nación caribeña.



La sombra más grande



La mayor sombra sobre la compañía sigue siendo su disputa con Exxon y Cnooc Ltd, de Hess Partners, sobre sus participaciones en alta mar en Guyana, que contienen el mayor descubrimiento de petróleo del mundo en casi dos décadas. Originalmente, el acuerdo se cerraría en el primer semestre de este año, pero es posible que no se emita una decisión sobre el caso de arbitraje hasta el tercer trimestre del próximo año.



La demora es crucial para Chevron porque el cierre del acuerdo le daría a la compañía una participación del 30% en la creciente producción de petróleo de Guyana, que el año pasado le dio a Hess una ganancia neta de USD 1.880 millones.



La participación proporcionaría a Chevron una producción de petróleo de larga duración de un país con menos riesgos geopolíticos que sus operaciones en Venezuela o Kazajistán, el último de los cuales representa casi el 20% de las reservas de petróleo fácilmente aprovechables de Chevron.



El proyecto petrolero kazajo Tengizchevroil, en el que Exxon tiene una participación del 25%, lleva casi tres años de retraso respecto a una puesta en marcha inicial a mediados de 2022 y ha superado su presupuesto original de USD 37.000 millones en más de USD 10.000 millones.



”Si los problemas (operativos) continúan o si el acuerdo finalmente se desmorona, podríamos ver un mayor bajo rendimiento”, dijo Biraj Borkhataria, analista de RBC Capital.

