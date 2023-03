Chevron pide a Venezuela limpiar el Lago de Maracaibo para aumentar exportaciones de crudo

16-03-23.-Chevron Corp. insta a Venezuela a limpiar el lago de Maracaibo con la esperanza de casi duplicar la cantidad de petróleo que se puede cargar en sus buques, que actualmente corren el riesgo de encallar debido a la acumulación de sedimentos.

El perforador estadounidense pagó un estudio para que la estatal Petróleos de Venezuela SA midiera el lodo y la suciedad en el agua, según personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser identificadas porque el plan no se ha hecho público.

El análisis pretende guiar el trabajo de dragado que luego PDVSA llevaría a cabo a través de un contratista. Dicho dragado podría permitir que los buques de Chevron aumenten sus cargamentos actuales a 400.000 barriles, en comparación con los 250.000 actuales, apenas unos meses después de que Estados Unidos aliviara las restricciones para operar en el país latinoamericano.

Maracaibo, uno de los lagos más antiguos del mundo, es donde se originó la industria petrolera de Venezuela. Después de un siglo de perforación incesante —y, más recientemente, imprudente—, las manchas de petróleo empañan la superficie del lago y el sedimento crece en el fondo.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. En un comunicado enviado por correo electrónico, Chevron confirmó que comenzó a realizar envíos desde Venezuela en enero, pero no comentó sobre el dragado. “Nuestro enfoque es apoyar operaciones seguras y confiables”, dijo la compañía.

Chevron envía crudo venezolano desde Maracaibo a refinerías de la costa del golfo, incluida su instalación Pascagoula en Misisipi, que fue diseñada para manejar petróleo espeso y sulfuroso del país sudamericano. Los cargamentos exportados por la perforadora estadounidense están limitados a no más de 250.000 barriles porque cargas más pesadas no pueden llegar al Caribe. Si bien PDVSA inicialmente contactó a una empresa holandesa para el dragado, no se ha realizado ningún pago, dijeron las personas.

Las exportaciones de crudo venezolano cayeron en febrero dado que el aumento de los flujos a EE.UU. no logró compensar una fuerte caída en los volúmenes enviados a China, según Vortex y datos de envío compilados por Bloomberg.