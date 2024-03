Según Bloomberg: Empresa india Jindal estaría a cargo de las operaciones de la CVG Ferrominera Orinoco

Jindal Steel & Power Ltd. espera poder exportar alrededor de 600.000 toneladas métricas de materia prima por mes para finales de este año.

La empresa india Jindal Steel & Power Ltd. se habría encargado de las operaciones de la compañía venezolana CVG Ferrominera Orinoco, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno venezolano hace unos meses.

Según publicó Bloomberg, dos personas familiarizadas con el tema acotaron que los trabajadores de la compañía india estarían realizando inspecciones a la planta de mineral de hierro venezolana.

No obstante, Jindal Steel & Power Ltd. espera poder exportar alrededor de 600.000 toneladas métricas de materia prima por mes para finales de este año, luego de que haga una inversión de US$ 800.000 para mejorar los equipos existentes.

Cabe acotar que los términos del acuerdo aún no son claros, dado que hasta el momento ni el Gobierno venezolano ni la empresa india han confirmado el convenio.

La CVG Ferrominera Orinoco tiene una capacidad instalada anual de 25.000 toneladas de mineral de hierro y tiene reservas probadas de 4,2 millones de toneladas.

Igualmente, las plantas han estado trabajando por debajo de su capacidad, por la falta de inversión y por las fallas eléctricas que se registran en el país.