Continúan las asambleas informativas de campesinos rumbo a la creación de la Unión Nacional Campesina

Consejo Comunal Campesinos en Sanare, Falcón

11 de agosto de 2025.- Campesinos y productores agrícolas de diversas regiones del país se han movilizado en asambleas informativas para la elección de comisiones promotoras en sus comunidades, con el objetivo de fortalecer la organización para la consulta popular campesina que culminará en la creación de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora (Uncez).



Se trata de una nueva fuerza popular unitaria impulsada por el gobierno bolivariano, cuya iniciativa busca empoderar a la clase trabajadora del campo y robustecer el motor agroalimentario y económico de la nación.



De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras, trascendió que la Uncez se basará en tres líneas estratégicas: formación y organización campesina para mejorar las capacidades productivas y de gestión de los trabajadores del campo. Además, plan de economía popular, enfocado en el desarrollo de una economía agrícola sostenible y justa.



Con respecto a la defensa territorial, se manejará a través de los consejos campesinos, bajo la supervisión de Agricultura y Tierras, para proteger todos los espacios de producción.



Cabe destacar que la conformación de la Uncez representa un paso significativo para la soberanía alimentaria de Venezuela y el empoderamiento del sector productivo. Se espera que esta nueva organización unifique a los trabajadores del campo y potencie su participación en la toma de decisiones, al garantizar así un desarrollo más equitativo y eficiente del sector agrícola.



La economía venezolana ha tenido un repunte en cuanto a su producción en estos últimos meses -a pesar de los efectos climáticos- con el aumento de rubros como café, legumbres y hortalizas que han sido distribuidos por todo el territorio.