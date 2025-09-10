(VIDEO) Fernando Batista tras derrota de la Vinotinto: "Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano"

10-08-25.-El selecionador nacional de Venezuela, Fernando Batista, le ofreció una disculpa al país por no lograr el objetivo que se había planteado con la Vinotinto de ir al repechaje del Mundial 2026.En una conferencia de prensa luego de caer por 3-6 ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, el entrenador argentino declaró que «es un momento muy duro. Un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estabamos atrás de un sueño (pero) no pudo ser (…)».Asimismo, le pidió «disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Le agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha».No ofreció más palabras al respecto y tampoco aceptó preguntas por parte de la prensa.En este contexto, Venezuela dependía de sí misma para disputar el repechaje al Mundial de 2026 y falló al ser goleada este martes por 3-6 ante una Colombia que jugó con la tranquilidad de estar clasificada para su séptimo mundial, y le dio vida a Bolivia que hizo la tarea y la despojó del séptimo lugar al vencer por 1-0 a Brasil.