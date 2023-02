Venezuela ganó por paliza a Cuba en la tercera fecha de la Serie del Caribe 2023

Venezuela le ganó a Cuba 20 a 3 en la Serie del Caribe

5 de febrero de 2023.- Los Leones del Caracas, representantes de Venezuela en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, derrotaron con una gran exhibición de bateo y pitcheo, 20 carreras por 3, a los Agricultores de Cuba.



Por el equipo capitalino el abridor fue Guillermo Moscoso, quien solo permitió tres carreras en cinco entradas, siendo respaldado de gran manera por su relevo que no permitió más ninguna anotación.



De igual forma, la ofensiva venezolana le brindó una gran seguridad al bullpen luego de anotar cinco carreras en el primer episodio y registrar a lo largo del compromiso un total de 25 hits, logrando romper el récord de más imparables en un juego de la Serie del Caribe.



A su vez, los Leones del Caracas quienes hasta ahora no habían podido despertar con el madero, hicieron una gran muestra de poder teniendo como figuras a José Rondón y a Danry Vázquez, quienes se fueron de 5-4 con home run incluido.



Los Agricultores de Cuba no pudieron encontrar nunca el cerrojo para neutralizar a la ofensiva rival, llegando a presentar a más de cinco lanzadores a lo largo del juego. Mientras que su ofensiva no pudo reaccionar más allá de las tres carreras obtenidas debido al dominio del pitcheo local.



Leones del Caracas hizo una presentación histórica en el Estadio Monumental Simón Bolívar, logró romper tres récords: equipo con más hits conectados en una Serie del Caribe (25), equipo con más carreras en esta competición (20) y mayor ventaja de carreras en el marcador (17).



Actualmente la tabla de posiciones ubica a República Dominicana, México, Curazao y Venezuela empatados en las primeras cuatro posiciones, mientras que en los otros cuatro lugares se encuentran ocupados por Cuba, Colombia, Puerto Rico y Panamá.



La jornada de hoy contará con los compromisos entre Colombia y Curazao, México se enfrentará a Puerto Rico, Cuba buscará sumar ante Panamá y Venezuela se verá las caras ante uno de sus rivales directos del Caribe, República Dominicana.

