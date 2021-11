(VIDEO) José Pékerman es el nuevo director técnico de la selección Vinotinto

30-11-21.-La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes 30 de noviembre que el director técnico argentino José Néstor Pékerman será el nuevo DT de la Vinotinto, tras la vacante que dejó el lusitano José Pesseiro.Así lo informó el presidente de la FVF, Jorge Giménez, durante una rueda de prensa en donde reiteró su compromiso de transformar el fútbol nacional no solo en la cancha, sino institución «porque nunca puede estar separa la institución de la cancha».Según su opinión, la presencia de Pékerman en la Vinotinto será un «punto de inflexión» en la historia del combinado nacional y comentó que conseguir las características que buscaban en la FVF en una sola persona, como por ejemplo la valentía, el compromiso y la voluntad, solo lo consiguieron en el entrenador de nacionalidad argentina.Agradeció la labor que desempeñó Leo González como entrenador interino de la Vinotinto y dijo que el seleccionador estará al frente de la Vinotinto por los próximos cinco años.El técnico argentino llega a la selección Vinotinto con un proyecto a largo plazo que apunta a la Copa Mundial del 2026. Además, tendría total control de las categorías inferiores y de formación.El nuevo DT será asistido por Fernando Batista, que dirigía a las selección argentina Sub-20.Según fuentes deportivas, el contrato del estratega tendría más de 50 cláusulas, que obligarían a la FVF a no dejar de cumplir o fallarles en algún momento.Adicionalmente habría exigencias puntuales relacionadas con garantías de transporte, alimentación y hospedaje.Pékerman, quien dirigió a su país, Argentina, en Alemania 2006, a Colombia en Brasil 2014 y Rusia-2018, fue anunciado por la prensa días atrás como el elegido para tomar el mando de la ‘Vinotinto’ el próximo año, sin embargo, no se había confirmado.