Por genocidio contra Gaza, niegan visas a atletas israelíes para Mundial de Gimnasia en Indonesia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó las apelaciones de la Federación de Gimnasia de Israel para que le permitan competir este fin de semana en el Campeonato Mundial en Indonesia.

El TAS también rechazó la solicitud de Israel de obligar a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) a garantizar la participación de Israel, o alternativamente cancelar o trasladar el mundial de gimnasia artística, que está programado para comenzar el domingo en Yakarta.

El gobierno de Indonesia dijo la semana pasada que no otorgará visas a los gimnastas israelíes, y el TAS, con sede en Suiza, dijo el martes que la FIG declaró que no tiene control sobre las políticas de visas de Indonesia.

Tras la decisión de Indonesia, la FIG no amenazó con retirar el evento de Indonesia como se estipula en sus estatutos para casos en los que el anfitrión se niega a emitir visas. Israel quería que se anulara la "toma de nota" de la declaración del gobierno, pero el TAS también rechazó eso el martes.

La decisión de Indonesia de negar visas se produjo después de que la participación planificada de Israel provocara una intensa oposición en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, que ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de los palestinos.

Israel está entre los 86 países registrados para competir en el mundial, con un equipo que incluye al medallista de oro olímpico de 2021 y campeón mundial defensor Artem Dolgopyat en la prueba de piso masculino.

Ahora la delegación no podrá participar a pesar de que la federación israelí dijo en julio que funcionarios indonesios les aseguraron que sería bienvenida en el mundial. Eso habría ido en contra de la política de Indonesia de negarse a albergar delegaciones deportivas israelíes para eventos importantes.

La disputa de gimnasia es el último ejemplo de cómo la reacción global contra Israel por el costo humanitario de la guerra en Gaza se ha extendido a las arenas del deporte y la cultura.