Presidente Gustavo Petro “Los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata de mujeres”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que «los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata, trata de mujeres». Así lo advirtió el líder neogranadino durante un Consejo de Ministros celebrado el pasado mes de septiembre.

Asimismo, el mandatario señaló directamente a ciudadanos israelíes, afirmando que estos se estarían adueñando de Bogotá para ejercer la explotación sexual de féminas. Añadió que ha instruido a la Policía para «que acabe con eso».

Estas acusaciones de Petro contra israelíes en Bogotá se enmarcan en una discusión sobre la creciente problemática de la explotación sexual en las ciudades. Además, indica que, si bien Medellín ha sido considerada el epicentro, la capital, Bogotá, «también lo está haciendo».

En apoyo a la gravedad de la situación, la consejera para las Regiones de la Presidencia, Luz María Múnera Medina, detalló las alarmantes modalidades de explotación sexual que se presentan en Medellín. Múnera describió tres casos específicos, incluyendo el modus operandi de turistas, generalmente «gringos»:

«El turista llega a la estación de Santo Domingo Savio, turista gringo por lo general, entrega su pasaporte, deja 50 dólares, le entregan un niño o una niña menor de edad para que se la lleve al Parque Arví todo el día, sin saber qué pasa con ella. Cuando baja, le devuelven el pasaporte y él devuelve el niño o la niña».

La consejera Múnera enfatizó que estos casos son de conocimiento público en Medellín y van más allá del problema de las denuncias. La preocupación se centra en «cómo estamos actuando» frente a estas realidades. La funcionaria concluyó que, históricamente, Cartagena fue la capital de este tipo de explotación, pero: «Hoy es Medellín».

