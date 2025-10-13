Venezuela exige movilización mundial hasta lograr la paz para Palestina

Manifestación en Venezuela a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel contra Gaza Credito: Agencias

El Gobierno de Venezuela ha instado a los pueblos del mundo a mantener la movilización internacional hasta lograr una paz justa para Palestina.

Mediante un comunicado emitido este lunes, Venezuela ha achacado los recientes avances en las negociaciones entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina(HAMAS), las autoridades palestinas e Israel a "la presión internacional y a la movilización de los pueblos del mundo, que han reafirmado que la causa palestina es una causa de toda la humanidad".

Asimismo, la nota ha destacado que las fuerzas israelíes durante los últimos dos años han destruido "casi total de la Franja de Gaza", así como han asesinado más de 67 806 palestinos, "en su mayoría niñas, mujeres y civiles indefensos" por los bombardeos criminales del ejército sionista, "en flagrante violación del derecho internacional humanitario".

Venezuela ha recalcado que la movilización popular internacional, junto a la presión política y diplomática global de los Estados y pueblos musulmanes por todo el mundo, "han sido decisivas para abrir este proceso".

"Dicha movilización debe continuar hasta que se cumplan plenamente los mandatos de la legalidad internacional, en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigen la retirada de las fuerzas de ocupación de los territorios invadidas en 1967 y la creación de Estado de Palestina con Al-Quds (Jerusalén) oriental su capital", ha recalcado el documento.

Caracas también ha subrayado que "la paz verdadera solo podrá alcanzarse mediante la aplicación de la justicia internacional", que implique la investigación y el enjuiciamiento de los criminales de guerra y violadores de derechos humanos responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.

Al final, Venezuela ha expresado su "solidaridad inquebrantable" con el pueblo palestino, reafirmando su compromiso de "seguir acompañando en todos los foros internacionales, la lucha por una paz justa, duradera y fundada en la soberanía, la dignidad y la verdad".

Desde el estallido de la guerra genocida israelí contra palestinos en 2023, las autoridades venezolanas han apoyado a los palestinos, tachando de "genocidio" los crímenes israelíes contra civiles gazatíes