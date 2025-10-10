(VIDEO) Mensaje del Líder de Hamas, Khalil Al-Hayya: "Un saludo al pueblo heroico y a quienes defienden la causa palestina en todo el mundo"

Khalil Al-Hayya: Hoy anunciamos que se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra y la agresión contra nuestro pueblo, iniciando la implementación de un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y la reapertura del cruce de Rafah en ambos sentidos. El acuerdo también incluye un intercambio de prisioneros, bajo el cual se liberarán 250 cautivos con cadena perpetua y 1,700 detenidos de Gaza arrestados después del 7 de octubre, junto con todas las mujeres y niños. Credito: Agencias

– Así como ustedes fueron hombres en el campo de batalla, sus hermanos fueron hombres en la mesa de negociaciones, manteniendo los intereses de nuestro pueblo y la preservación de su sangre como prioridad desde el primer momento de la batalla. Sin embargo, este enemigo criminal demoró, cometió masacre tras masacre y saboteó repetidamente los esfuerzos de los mediadores.

– Cuando comenzamos un alto el fuego el 17 de enero, el enemigo violó rápidamente el acuerdo, confirmando su política persistente de incumplir pactos, romper promesas y fabricar mentiras.

– A pesar de todo esto, continuamos negociaciones indirectas que pasaron por largos períodos de estancamiento, retroceso y obstrucción en cada intento. Aun así, nunca dejamos de hacer todo lo posible para detener la agresión y poner fin a la guerra de exterminio.

– Actuamos con un alto sentido de responsabilidad respecto al plan del presidente de EE. UU. y presentamos una respuesta que defiende los intereses, derechos y seguridad de nuestro pueblo, incluyendo nuestra visión para terminar la guerra. Nuestra delegación llegó a la República Árabe de Egipto con plena responsabilidad y positividad, lo que nos permitió a nosotros y a las facciones de la resistencia alcanzar un acuerdo que ahora presentamos con orgullo a nuestro amado pueblo.

– Hoy anunciamos que se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra y la agresión contra nuestro pueblo, iniciando la implementación de un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y la reapertura del cruce de Rafah en ambos sentidos. El acuerdo también incluye un intercambio de prisioneros, bajo el cual se liberarán 250 cautivos con cadena perpetua y 1,700 detenidos de Gaza arrestados después del 7 de octubre, junto con todas las mujeres y niños.

– Hemos recibido garantías de los mediadores y de la administración estadounidense que confirman que la guerra ha terminado completamente. Continuaremos trabajando con fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes, salvaguardar los intereses de nuestro pueblo, asegurar su derecho a la autodeterminación y lograr sus derechos plenos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital.

– Saludamos a nuestro pueblo en todas partes — en Cisjordania, los territorios de 1948 y en el extranjero — con el mayor aprecio, y extendemos un profundo agradecimiento a nuestros hermanos, los mediadores, en la República Árabe de Egipto, el Estado de Catar, la República de Turquía, y a nuestros socios en sangre y batalla en Yemen, Líbano, Irak y la República Islámica de Irán.

– Saludamos a todos los que se solidarizaron con nosotros en todo el mundo — las personas libres que salieron a las calles por cientos de miles, incluso millones, alzando sus voces por la verdad. También extendemos nuestro agradecimiento a quienes se unieron a los convoyes de apoyo y libertad por tierra y mar, y a todos los que estuvieron con nosotros, pronunciando una palabra de verdad contra la tiranía y la opresión en esta tierra.

– Durante dos años, Gaza ha realizado milagros sola, sanando sus heridas. Durante dos años, Gaza ha defendido Al-Quds y Al-Aqsa, luchando contra este enemigo con valentía y heroísmo incomparables, afirmando que Gaza está prohibida para sus enemigos — sus hombres no se quiebran, y la traición de otros no puede dañarlos.

– La paz sea con Gaza, la paz con los hombres de Gaza, la paz con las mujeres de Gaza, la paz con los niños de Gaza, la paz con los ancianos de Gaza, la paz con los mártires de Gaza, los heridos de Gaza, los prisioneros de Gaza, y la paz con los grandes líderes mártires.