Donald Trump desata rumores sobre estar 'al borde de la muerte' tras su último discurso religioso

Trump quiere ir al cielo, pero Gaza y los inmigrantes son sus grandes pecados Credito: Agencias

Donald Trump despierta rumores de que está al borde de la muerte tras referirse una vez más a que es mortal y confesar su aspiración de llegar al cielo.

El presidente argumentó que sin religión "no hay razón para ser bueno", mientras respondía preguntas de los periodistas en la Casa Blanca el lunes, explicando su deseo de demostrarle a Dios que es digno de dar "el siguiente paso".

Durante un evento en la Oficina Oval fue interrogado sobre una iniciativa presidencial de oración en anticipación del aniversario 250 del país, el próximo año. Esto se produce después de que Trump generara preocupaciones sobre su salud con una peculiar entrevista por mensaje de texto en CNN.

"Hábleme de ambos eventos y de por qué son tan importantes, en particular la iniciativa de oración", preguntó el periodista. Trump respondió: "Como saben, estamos tratando con todos los diferentes grupos, y no solo con evangélicos, sino también con cristianos".

Trump admitió que quiere demostrarle a Dios que es lo suficientemente bueno para llegar al "siguiente paso" -Credit:Imágenes Getty

"Tratamos con muchas religiones y credos diferentes. Y durante mucho tiempo sentí que si un país no tiene religión, no tiene fe, no tiene Dios, será muy difícil ser un buen país", informó el Irish Star.

"Sabes, no hay razón para ser bueno. Quiero ser bueno porque quiero demostrarle a Dios que voy a dar el siguiente paso, ¿verdad? Eso es muy importante para mí", explicó el mandatario republicano.

Sus comentarios rápidamente generaron preocupación por la salud. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular que la referencia de Trump al "próximo paso" sugiere que el hombre de 79 años podría estar cerca de darlo. "En casa, cuando una persona mayor que no es religiosa empieza a hablar así, a asistir a la iglesia con regularidad, etc., lo llamamos 'estudiar para el examen final'", comentó una persona.

"Creo que sabe que pronto se irá del escenario", especuló otro usuario. Un tercero coincidió y añadió: "Sabe que se está muriendo y cree que puede compensar una vida de maldad mencionando a Dios un par de veces".

"Debe estar a las puertas de la muerte. Nunca decía esas cosas", observó un cuarto usuario y otro comentó: "Bueno, ahora sabemos con certeza que su salud se está deteriorando. Trump quiere ir al siguiente nivel, el cielo (pero luego dice que odia a sus enemigos). Necesitará una aguja con un ojo enorme y un camello diminuto. Dios no es MAGA".

Personas más críticas se apresuraron a afirmar que era demasiado tarde para que el presidente cruzara las puertas del cielo. "Lo que sea que esté en el infierno, amigo, ese es su siguiente paso", dijo una.

"Su escalera mecánica se atasca al subir", escribió otra. "Ay, cariño, nunca llegarás (al cielo). Tu escalera mecánica solo es de bajada", repitió una tercera.

Otro de sus críticos añadió: "Si llegas al cielo y encuentras allí a Trump, fuiste al infierno, eso no es el cielo".

Trump generó especulaciones de que está "a las puertas de la muerte" con sus últimos comentarios sobre su propia mortalidad -Credit:AFP vía Getty Images

Estos comentarios llegan apenas unos meses después de las encendidas especulaciones de que Trump "sabe que se está muriendo" al admitir que "no le va bien" en términos de sus posibilidades de entrar al cielo.

En agosto, el presidente expresó sus esperanzas de que facilitar la paz entre Ucrania y Rusia pudiera mejorar sus posibilidades en este .

"Quiero intentar llegar al cielo si es posible, estoy escuchando que no lo estoy haciendo bien", confesó Trump durante una entrevista con Fox and Friends, apenas un día después de recibir a líderes europeos, incluido el ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en la Casa Blanca.

"Estoy realmente en el último escalón del escalafón", admitió el presidente. "Pero si puedo llegar al cielo, esta será una de las razones", añadió.