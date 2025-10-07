Secretario de Defensa de EU: «Hay que prepararse para la guerra…la letalidad es nuestra tarjeta de presentación y la victoria es nuestro único objetivo final aceptable»

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reunió a más de 800 generales y almirantes del ejército estadounidense en la base de los marines de Quantico, en Virginia, a unos 30 kilómetros al suroeste de Washington D. C.

La convocatoria de todo el mando del ejército estadounidense es muy inusual en tiempos de paz. Aunque el Pentágono no ha dado más detalles sobre los motivos de la convocatoria ni sobre los temas que se tratarán, Donald Trump, que se dirigió a los oficiales antes de que Hegseth tomara la palabra, habló de una «reunión muy bonita en la que se discutirán nuestros excelentes resultados en el ámbito militar, nuestra excelente forma, muchas cosas positivas».

Más allá del carácter inusual —e incluso, potencialmente, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial— de la reunión, la presencia en un mismo lugar de varios cientos de generales del ejército plantea riesgos en materia de seguridad. Por lo general, el Departamento de Defensa utiliza programas informáticos de videoconferencia internos de alta seguridad que permiten evitar desplazamientos que requieren importantes maniobras logísticas. La reunión es aún más sorprendente por el hecho de que no se mantuvo en secreto.

Pete Hegseth, al frente desde enero del Departamento de Defensa —rebautizado a principios de septiembre como «Departamento de Guerra» por Donald Trump—, arremetió durante su discurso contra la ideología «woke», que se habría desarrollado dentro del ejército bajo las administraciones anteriores.

Según él, las tropas estadounidenses se ajustan a la imagen que los republicanos tienen de la izquierda liberal «woke». Entre las nuevas medidas del nuevo Departamento de Guerra, Hegseth arremete contra las personas con sobrepeso, los barbudos, los militares con el pelo largo, pero también contra las «expresiones individuales superficiales».

Con el fin de proyectar una imagen de fuerza coherente con el nuevo nombre de su departamento, Hegseth también ataca a las mujeres, que no tendrían cabida en el combate. Para favorecer el regreso de los «combatientes incondicionales» que habrían huido del ejército bajo el anterior «departamento woke», promete una reforma de los métodos de investigación de las denuncias por acoso e intimidación, declara el «fin de los hombres en vestido», de las políticas de equidad, diversidad e inclusión, y promete un nuevo ejército a imagen y semejanza de la administración MAGA.

El contenido del discurso no es sorprendente, teniendo en cuenta las orientaciones y declaraciones anteriores de Pete Hegseth. De los cuatro libros que ha escrito entre 2016 y 2024, The War on Warriors es sin duda el que ha tenido mayor repercusión en Estados Unidos.

En él, Hegseth denuncia la «ideología woke» que, según él, está corrompiendo al ejército estadounidense. Cuando se publicó el libro, afirmó en Fox News, donde comenzó a trabajar en 2014 como columnista habitual antes de presentar el programa dominical FOX & Friends Weekend, que «la diversidad no es la fuerza del ejército, la unidad hace la fuerza».

El ejército como institución es tratado en él como un campo de batalla de las guerras culturales que libran conservadores y liberales: las administraciones demócratas habrían vaciado el ejército estadounidense de jóvenes patriotas, premiando la ideología progresista de los nuevos reclutas en lugar de los valores del honor y el sacrificio.

Al igual que el vicepresidente J.D. Vance, Hegseth se inscribe en la corriente de la derecha nacionalista cristiana. Es lector de los libros de Doug Wilson, cofundador de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, un movimiento inicialmente implantado en Moscú y Estados Unidos.

En sus libros, Wilson elogia el Sur como una «sociedad cristiana multirracial idílica». También «patriarca» del movimiento TheoBros —influencers cristianos tradicionalistas—, considera «que las mujeres nunca deberían haber obtenido el derecho al voto».

Hegseth ha participado en podcasts de TheoBros y ha promocionado libros destinados a «armar a los cristianos con herramientas y armas para construir, defender y expandir la nueva cristiandad» . La retórica y el imaginario de las cruzadas se reflejan incluso en el cuerpo de Pete Hegseth, que luce un tatuaje con una cruz de Jerusalén y la inscripción «Deus Vult».

En su segundo libro, American Crusade (2020), escribe: «Al igual que los cruzados cristianos que repelieron a las hordas musulmanas en el siglo XII, los cruzados estadounidenses deberán mostrar el mismo valor contra los islamistas de hoy».

A pesar de los numerosos obstáculos que podrían haber amenazado su confirmación por parte del Senado —en particular, las acusaciones pasadas de mala gestión financiera, acoso sexual y falta personal que llevaron a su «discreta renuncia» de Concerned Veterans for America, un grupo que representa los intereses de los veteranos estadounidenses, en 2016—, Trump ve en Hegseth a un fiel seguidor que nunca se opondría a sus directrices, en particular en lo que respecta al despliegue de la Guardia Nacional (o incluso del propio ejército) en las grandes ciudades del país.

Donald Trump ha recurrido ampliamente al ejército desde el 20 de enero para llevar a cabo su agenda, desplegando la Guardia Nacional en Los Ángeles y en Washington D. C., la capital federal. El presidente republicano también ha declarado su intención de enviar tropas a Portland, en Oregón, Chicago y Memphis, y ha mencionado las ciudades de Baltimore y Nueva Orleans como posibles destinos para el despliegue, todas ellas ciudades demócratas.

Antes de la intervención de Hegseth, Trump había declarado lo siguiente sobre los grandes centros urbanos del país: «Son lugares muy peligrosos y los pondremos en orden uno por uno […] Será una tarea importante para algunas de las personas presentes en esta sala […] Es una guerra interna».

Durante su primer mandato, el presidente estadounidense ya había amenazado con recurrir al ejército para reprimir las protestas tras el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis en mayo de 2020. Además, a principios de junio ordenó a su gabinete que preparara un decreto ejecutivo invocando la Ley de Insurrección, quejándose de que su administración «parecía débil», sin llegar a llevarlo a cabo.

Según David Frum, una de las firmas más respetadas de The Atlantic, las medidas tomadas por Trump no solo sirven para poner a prueba los límites del poder presidencial, sino que podrían revelar una estrategia política radical de cara a las elecciones de mitad de mandato: utilizar los poderes federales para provocar una perturbación espectacular; invocar esta perturbación para declarar el estado de emergencia y desplegar las tropas federales; tomar el control de las operaciones locales del gobierno; las elecciones de noviembre de 2026.