(VIDEO) Comerciantes informales regresan a Sabana Grande cumpliendo las condiciones establecidas por la alcaldía

03-10-25.-El bulevar de Sabana Grande, en Caracas, comienza a tener un aspecto colorido. Desde hoy instalaron cientos de toldos para que los buhoneros retomen su comercio popular tras el desalojo temporal que funcionarios policiales llevaron a cabo entre el lunes y martes de esta semana.

Ubicados en todo el centro del referido bulevar, y de colores entre rojos y azules, los comerciantes tendrán que retomar su economía informal bajo los toldos, cumplir con la recolección de basura y evitar la contaminación sónica.

Foto: @Ronaldo_Diiaz

Esto, en cumplimiento con las directrices dictadas por la alcaldía de Caracas las cuales, también, se debe evitar que menores de edad estén presente en los espacios trabajando en los mismos. Asimismo, está prohibido el consumo de licor por estos comerciantes.

Consultada por el equipo reporteril de Contrapunto, una vocera de la economía popular de Sabana Grande añadió que los comerciantes deben realizar un nuevo censo para «sincerar» las listas de comerciantes que hacen vida en este pasaje.

Foto: @Ronaldo_Diiaz

Esto asegurará que en el bulevar solo hayan personas que viven en Caracas. Los de Miranda y La Guaira, quienes también tienen comercios informales en el referido sector, tendrán que ser reubicados en sus zonas.

Se pudo constatar que para este jueves 2 de octubre existe poca presencia policial en la zona. Sin embargo, funcionarios de la Policía de Caracas aclaran dudas de los buhoneros que aún tienen inquietudes al respecto.

Foto: @Ronaldo_Diiaz

«NOSOTROS DEPENDEMOS DEL DÍA A DÍA»

Una de las voceras de la economía popular de Sabana Grande lamentó que ya hayan perdido tres días de trabajo, puesto que, mencionó, dependen de las ventas diarias para poder comer.

«Nos afecta mucho porque nosotros dependemos del día a día, al 100% del día a día, nosotros salimos a trabajar y, de lo que hacemos, de eso dependemos. Obviamente si no salimos de eso nos afecta porque nosotros no tenemos otro ingreso por ningún lado», dijo.