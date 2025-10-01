A pétición de la Presidenta, Senado aprueba ingreso de militares de EU a México

Por unanimidad de 92 votos, el pleno del Senado de la República aprobó el decreto por el que se autoriza el ingreso a México de personal del Ejército de Estados Unidos, con la finalidad de participar en ejercicios conjuntos de capacitación.

El documento subraya que esta colaboración y capacitación conjunta tiene como objetivo fortalecer las habilidades y tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones de planificación y ejecución colaborativa entre México y Estados Unidos, "consolidando así un escenario de cooperación que contribuye al incremento de la confianza mutua entre ambas fuerzas armadas".

El texto señala que se busca desarrollar la capacitación especializada mediante el intercambio de conocimientos técnicas y procedimientos operativos, particularmente en lo relativo a infiltración, vigilancia y reconocimiento especial, "lo cual permitirá a los participantes mejorar sus destrezas para la recopilación de inteligencia en ambientes hostiles y de alta complejidad".

Además, se busca actualizar y mejorar las técnicas de infiltración a larga distancia y marítima de vigilancia y reconocimiento especial, mejorar la recopilación de inteligencia en ambientes hostiles e incrementar las capacidades de tiro de precisión y reacción, entrenar a la conducción de operaciones marítimas, enganches, abordajes e incursiones costeras y en técnicas de identificación, mitigación y respuesta ante artefactos explosivos improvisados para incrementar la seguridad durante misiones terrestres.

Los ejercicios conjuntos se llevarán a cabo en dos fases: del 6 de octubre al 28 de noviembre de 2025, en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina, ubicado en Donato Guerra, Estado de México; y del 1 al 12 de diciembre, en el Polígono de Antonio Lizardo, Heroica Escuela Naval Militar, en el estado Veracruz.

"La Cámara de Senadores, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para que permita el ingreso a partir del 1 de octubre de este 2025 al territorio nacional, a elementos de las Fuerzas Especiales de la delegación del Destacamiento Operacional Alfa ODA 715 del séptimo grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos de América, a fin de que participen en la actividad "2 APA-2026 a fin de mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales", señala el decreto aprobado.

El Senado de la República solicita "respetuosamente a la titular del ejecutivo Federal, instruya al secretario de Marina para que dentro de los siguientes 30 días hábiles posteriores a la fecha de salida de las tropas autorizadas a ingresar al territorio nacional, presente a esta soberanía un informe sobre los resultados obtenidos del ejercicio realizado".