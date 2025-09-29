Este es el plan de Trump para Gaza, punto por punto

La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan".

"Y llamémoslo paz eterna en Medio Oriente" https://t.co/EIR8KwhLhHDonald Trump aseveró que recibió un alto nivel de apoyo para su plan en Gaza de los países de Oriente Medio y de los países que rodean a Israel.https://t.co/EQvNCdaDZ8pic.twitter.com/bJyDQmkedj

— RT en Español (@ActualidadRT) September 29, 2025

La propuesta contempla la retirada de las tropas israelíes y la congelación de las hostilidades a cambio de la liberación de los rehenes. Para su liberación se establece un plazo de 72 horas una vez que Israel acepte el acuerdo propuesto. Por su parte, Tel Aviv deberá liberar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.

La amenaza de Trump a Hamás si no acepta su plan de la "paz eterna"

La amenaza de Trump a Hamás si no acepta su plan de la "paz eterna"

A su vez, Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en la administración del enclave, ni directa ni indirectamente. Para los miembros de Hamás que acepten deponer las armas, está prevista una amnistía.

Un "gobierno transitorio temporal"

El documento del líder estadounidense estipula que Gaza será administrada por un "gobierno transitorio temporal integrado por un comité palestino tecnocrático y apolítico".

Se señala que este comité estará formado por "palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la 'Comisión de Paz', que estará presidida por Trump y contará con otros miembros, incluido el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair.

???????? "Y llamémoslo paz eterna en Medio Oriente"Donald Trump aseveró que recibió un alto nivel de apoyo para su plan en Gaza de los países de Oriente Medio y de los países que rodean a Israel.https://t.co/nNJZxUOQgLpic.twitter.com/VfKXYjsOfi

— RT en Español (@ActualidadRT) September 29, 2025

El plan también señala que Israel no ocupará ni anexionará el enclave. Asimismo, Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. El Ejército israelí deberá retirarse del enclave tan pronto como se desplieguen las tropas internacionales en la zona.

El documento tampoco prevé el desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza, y aquellos que hayan tenido que salir podrán regresar al enclave. El plan se ha publicado en el marco de la reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se está celebrando en la Casa Blanca.

RESUMEN de los 20 puntos: