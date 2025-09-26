(VIDEO) Humillan a Netanyahu al dejarlo solo hablando durante la Asamblea General de la ONU

Delegaciones e varios países de la ONU, dejan solo a Netanyahu durante su discurso ante la Asamblea General, debido al profundo rechazo que ocasiona a nivel mundial por el genocidio al pueblo palestino

Credito: Agencias

 Benjamín Netanyahu, fue recibido con abucheos y la salida de varias delegaciones este viernes al inicio de su discurso en la Asamblea General de la ONU. La situación requirió la intervención del presidente de la Asamblea General, quien golpeó el mazo para llamar al orden, sin embargo las delegaciones hicieron caso omiso y continuaron Bndonando el hemiciclo, reafirmando así el porfundo rechazo del gobernante genocida.
 
Netanyahu se reunirá el lunes con el presidente Donald Trump, quien ha prometido bloquear cualquier intento de Israel de anexarse la Ribera Occidental, un mensaje que llega poco después de un plan de paz propuesto por Estados Unidos y discutido recientemente con líderes árabes.
 
 
 

