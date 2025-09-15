Efemérides 15 de septiembre: Se independiza Centroamérica - Día Internacional de la... ¿Democracia?

Imagenes alusivas a las efemérides destacadas del 12 de septiembre Credito: Composición Aporrea / Web

Es 15 de septiembre de 2025. Han transcurrido 258 días del año y faltan 107 días para su terminación. Hoy es lunes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 15 de septiembre:

Día Internacional de la Democracia (algunos le llaman "demomáfia"). Declarado en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo, sobre la cual expresa la ONU que "se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos". Desde 2008, cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. El día está dedicado a la "reflexión sobre la democracia entendida como un proceso y, a su vez, como un objetivo", según lo expresa la página de el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): https://www.clacso.org/dia-internacional-de-la-democracia/ . En la misma página se comenta que, "actualmente, muchos gobiernos de América Latina y el Caribe llegaron al poder a través de las urnas, pero una vez allí recortan libertades, vulneran los derechos humanos, persiguen o reprimen a manifestantes y opositores políticos o pretenden dar marcha atrás en derechos adquiridos. Nada de esto se condice con los principios democráticos. La práctica real de la democracia no involucra solo la vía electoral, sino que implica fundamentalmente la construcción de mecanismos de participación de todas las personas en lo que hace a su vida social y política, así como el pleno ejercicio de sus derechos y libertades". El tema de 2024 fue (según la ONU): "La inteligencia artificial como herramienta para el buen gobierno". En 2025 el tema propuesto es: "Un mundo al revés: Democracia e inclusión en una era de inseguridad", que se centra en la relación crucial entre la democracia inclusiva y la seguridad global. En muchos países con sociedades divididas en clases, con una clase dominante y otras oprimidas, la democracia parece seguir siendo como en los tiempos de Grecia o Roma en la que funcionaba sólo para que decidiesen los patricios (en la actualidad serían los que tienen mucho dinero o ya controlan el Estado). Un ejemplo es el caso de Israél, que supuestamente es "democrático" para los israelitas, aunque no puedan decidir parar el genocidio contra el pueblo palestino, impuesto por un régimen que en realidad es fascista. Estados Unidos, por su parte, atropella a los demás pueblos en nombre de una "democracia" que se ha vuelto cada vez más represiva y saqueadora. En el mundo, los pueblos, aunque puedan votar, a menudo no puede ejercer cabalmente sus derechos democráticos y se limitan a "elegir" a sus verdugos. No obstante, siempre hay que defender los resquicios democraticos que puedan existir para continuar la lucha por una sociedad realmente democrática y libre sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, en la que los trabajadores y el pueblo puedan decir verdaderamente sus asuntos y su destino. Día Mundial contra el Linfoma. Se trata de un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en el sistema linfático y afecta fundamentalmente a los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, con funciones importantes para la respuesta inmunológica del organismo. El día es impulsado por la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma. Es para concienciar respecto al impacto que tienen los linfomas y promover el diagnóstico oportuno, así como impulsar que se adopten políticas públicas de atención integral y se brinde apoyo a la investigación científica. Día Internacional del Reguetón. Es un género musical que se originó en Puerto Rico y Panamá en la década de 1990. Deriva del reggae en español, un subgénero del dancehall, e incluye elementos del hip hop. Es un estilo recitativo con ritmo sincopado producido electrónicamente. Su ritmo resulta llamativo para el baile, pero se le ha críticado por sus letras frecuentemente inclusivas de referencias sexuales explícitas o de mensajes considerados degradantes respecto a las mujeres, aunque hay también variantes protestatarias, pues aunque en su mayoría las producciones exhiben temas banales y hasta cierto punto soeces, existe también el reguetón político o de protesta, que ha sido utilizado como una forma de expresar descontento, resistencia o "subversión". Por ejemplo, el cantante Bad Bunny lanzó el videoclip de su éxito "El Apagón", que hace referencia a las múltiples fallas en el sistema eléctrico de Puerto Rico ( https://www.youtube.com/watch?v=1TCX_Aqzoo4 ) poco después de su polémica privatización, pero que va algo más allá en sus críticas. En 2019, Bad Bunny, junto con Ricky Martin y Residente, encabezaron una ola de protestas en contra del gobernador Ricardo Roselló en Puerto Rico, que fueron provocadas por una serie de conversaciones en las que Roselló hizo chistes racistas, machistas y clasistas sobre la comunidad isleña. Ese modo de reguetón es políticamente frontal y hace referencia directa a las condiciones sociales y los abusos de poder. Por lo tanto, aunque hay una versión superficial, comercial y cargada de antivalores, el reguetón ha demostrado ser también una herramienta para la protesta política y social. El Día Internacional del Reguetón se celebra el 15 de septiembre. Esta fecha fue establecida en 2007, después de un concierto muy notable de reguetón en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Este día sirve para recordar los orígenes y la evolución de tan popular género musical. En Venezuela se ha visto una reciente polémica con involucramiento institucional y de sectores de la ciudadanía contra ciertas expresiones del reguetón, pero los estilos y ritmos no tienen la culpa de los contenidos que colocan los autores y los que se lucran del negocio musical; hay que interpretarlos como expresiones sociales y culturales que muestran algo de la manera de vivir y de pensar de la gente, pero que a que a la vez pueden ser portadoras de mensajes direccionados por intereses a los que les conviene incentivar ciertas distorsiones en la conciencia de los pueblos y desviar la potencialidad de protesta y lucha hacia el beneficio comercial y la anulación del pensamiento crítico. Por lo tanto, el reguetón no es bueno ni malo en sí; es lo que la gente hace de él. Escuchar Mix de Reguetón También es el Día Europeo de la Salud Prostática. La mayoría de los hombres se resisten a visitar al urólogo, antes de presentar algúna patología crónica que involucre a la próstata o que requiera de una intervención de urgencia. Las estadísticas indican que, de los hombres afirman haber sufrido síntomas asociados con la próstata, solo una parte habían ido a consultar al urólogo. Esto es preocupante, porque se estima que casi una cuarta parte de los casos de cáncer en hombres son de próstata. Es un órgano del aparato reproductor masculino, ubicado debajo de la vejiga urinaria y delante del recto, cuya principal función es producir el líquido seminal portador de los espermatozoides y que se emite con la eyaculación. En 1254 nace en Venecia (ciudad italiana), el mercader y explorador Marco Polo, que dio a conocer mucho del Lejano Oriente a los europeos. A mediados del siglo XIII viaja de Europa a China, siguiendo la llamada ruta de la seda, a lo largo de la cual se desplegaba el comercio entre Oriente y Occidente. Hacia el 1269 fue llevado en un largo viaje por su padre y hermano, visitando Armenia, Persia y Afganistán, hasta llegar a Mongolia y a China. Se cuenta que Marco Polo permaneció más de 20 años al servicio del emperador de Mongolia y China, Kublai Kan, llegando a ser gobernador durante tres años de la ciudad china de Yangzhou. Retornó a su natal Venecia en 1295, y se dedicó a divulgar conocimientos obtenidos en su viaje e informaciones importantes sobre las costumbres, descubrimientos y técnicas de las culturas orientales. Contribuyó al comercio de que Venecia con tan distantes países. Se dice que Cristóbal Colón poseía una copia de los relatos de Marco Polo, que habría sido parte de su inspiración para sus propios viajes. En 1613 nace en París, Francia, Francisco VI, duque de La Rochefoucauld, quien fue un escritor, poeta y filósofo francés, además de político y militar. Es conocido, principalmente, por sus "Reflexiones" o "Sentencias y Máximas Morales" (1665-1678), colección de setecientos epigramas que constituyen un hito del clasicismo francés. Rochefoucauld toma el egoísmo natural como esencia de toda acción y señala el mecanismo del autoengaño, como parte de las contradicciones psicológicas. Conmemoración del Grito de Independencia de México. El cura Miguel Hidalgo incitó a la población de Dolores (México), hoy llamada Dolores Hidalgo, con el famoso Grito de Dolores, que los llamó a levantarse en contra el Virreinato de Nueva España. Es fundamental en la Historia de la Independencia de México, pues fue el inició del Movimiento de Independencia (1810). En Venezuela, Simón Bolívar ordena, mediante decreto, la incorporación de la provincia de Guayana a la causa de la Independencia (1817). Se independizan de España la mayoría de los actuales países centroamericanos: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador (1821), través de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821. Panamá, que había sido parte de Colombia (y de la Gran Colombia) se independizaría después como país de América Central. En Chile, Ramón Freire (Director Supremo de Chile) firma en el mismo decreto en que se abole la esclavitud la prohibición definitiva de corridas de toros y las peleas de gallos en Chile por ser prácticas que atentaban contra la Ilustración, la cultura y ser impropias de la civilización (1822). En 1829 el presidente de México Vicente Guerrero firma un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano. En 1842 en San José de Costa Rica, es fusilado Francisco Morazán, prócer hondureño que luchó por lograr la unidad política de los países de Centro América. Se inaugura el ya desaparecido sistema de Tranvías Caracas que recorría el centro de la capital caraqueña entre las esquinas de Gradillas y Parque Carabobo (1881). En 1888 nace en El Salvador Marcelino García Flamenco, que en Honduras, Panamá y Costa Rica, ejerció como docente y defensor de la educación laica e igualad de oportunidades para la enseñanza. Fue asesinado el 19 de julio de 1919, durante el gobierno del dictador costarricense Federico Tinoco (1868-1931), acusado de pertenecer a un grupo armado que conspiraba para echarle del poder. Siendo salvadoreño es considerado como una figura importante en Costa Rica, donde se le rinden honores con su nombre en las calles, escuelas e incluso en un pueblo. La Universidad de El Salvador otorga el galardón 'Marcelino García Flamenco' a poetas y ensayistas. En 1890 nace en el Reino Unido, Agatha Christie, escritora, cuentista, autora teatral, poetisa y gramaturga británica de novelas de crimen y misterio. Fue una escritora prolífica y de mucho éxito, que se cuentan entre los más vendidos, según Récord Guinness. Nace Mario Briceño Iragorry (1897), abogado, historiador, escritor y político venezolano. En 1946: Bulgaria se convierte en República Popular, después de un referéndum en el que el 93 por ciento de la población rechazó la monarquía. En la Segunda Guerra Mundial, septiembre de1 44, rebeldes antifascistas búlgaros del Frente de la Patria (en el que participaba entre otras organizaciones por el Partido Comunista Búlgaro), logran el derrocamiento de la monarquía, con ayuda del Ejército Rojo. El nuevo gobierno declara la guerra a Alemania y al finalizar la guerra, en 1946 celebra un referéndum en el el que más del 90% de la población se manifiesta contra la el régimen monarquíco y de seguida es proclamada la República Popular de Bulgaria. En 1946, nace Oliver Stone, cineasta estadounidense. Ganó premios Óscar con películas como Expreso de Medianoche (1978), Platoon (1986), ésta basada en la guerra de Vietnam (en la cual Stone fue soldado de infantería de marina de los EE.UU). Otro premio fue para El cielo y la tierra (1993). Destacó con otras películas como: Salvador (1986), basado en la Guerra civil de El Salvador; la cinta sobre crisis financiera Wall Street (1987) y su secuela Wall Street: El dinero nunca duerme (2010). Hizo películas basadas en los Presidentes de Estados Unidos: JFK (1991), Nixon (1995) y W. (2008). Abordó en muchos de sus trabajos la situación política de los Estados Unidos (s. XX). En 2003 estrenó Comandante, referente a Fidel Castro, con el que tiene una entrevista. Dirigió el documental "Mi amigo Hugo" en 2014, producido por Telesur, sobre la vida del ex presidente venezolano Hugo Chávez y aparece en el filme. Incluyó entrevistas con otros presidentes latinoamericanos. Muere Isaías Medina Angarita (1953). Fue un militar y político venezolano, quien ejerció la Presidencia de Venezuela entre el 5 de mayo de 1941 al 18 de octubre de 1945. También desempeñó los cargos de Ministro de Guerra y Marina entre 1941 hasta 1945. Fue un modernizador del Estado, introduciendo audaces reformas, las que convirtieron a Venezuela en una República moderna y plenamente integrada al siglo XX. En 1953, la ONU rechazaba el ingreso en la ONU de la República Popular China, la llamada "China comunista" de Mao. En ese entonces, la ONU mantiene a Formosa (Taiwan) en el Consejo de Seguridad de este organismo. China, siendo un país inmenso y una gran potencia, no podía seguir siendo ignorada por la ONU, y el 26 de octubre de 1971 sería adoptada la resolución 2758 (xxvi) de la asamblea general de la ONU para la "restauración de los derechos legítimos de la República Popular de China...". Pero el conflicto por la soberanía sobre Taiwan prosigue y es fuente de tensiones geopolíticas y bélicas entre China, los EE.UU y otras potencias económicas y militares. En 1963 Vijaya Lakshmi Nehru Pandit Allahabad, diplomática y política de la India, asume la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo la primera presidenta en la historia de la organización. También fue la primera mujer que asumió un puesto de gobierno en la llamada India pre independiente. Tuvo muchos otros altos cargos diplomáticos. Presidió la Conferencia Pan-india de Mujeres, desde 1941 hasta 1943, y fue la fundadora y presidenta del organismo "Save the Children I". En 1976 la Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22 con la misión de realizar observaciones y fotografías de la Tierra con la cámara MF6. Entre los días 15 y 18 de septiembre de 1982 ocurre la masacre de Sabra y Chatila en campamentos de refugiados en Líbano; crimen perpetrado por milicianos respaldados por Israel. Durante estos días, cientos o miles de palestinos residentes en esos campos de refugiados fueron asesinados durante la Guerra del Líbano de 1982. En 2006, muere en Florencia (Italia), a la edad de 77 años, la periodista y escritora Oriana Fallacci, la primera mujer italiana en ser corresponsal de guerra, quien publicó doce libros y vendió 20 millones de ejemplares. Realizó entrevistas polémicas a prominentes personajes. Fue muy comentada una tensa entrevista que tuvo con el Ayatolah Jomeini. En 2007, Fidel Castro es elegido presidente del NOAL (Movimiento de Países No Alineados) en Argel, sede de su IV Cumbre, que culminaría en La Habana. El presidente venezolano, Hugo Chávez, fue también una figura prominente en dicha conferencia. El Movimiento de Países No Alineados (MPNA o MNOAL) es una agrupación de Estados conformada durante la época de la Guerra Fría, conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero cuya finalidad se centró en conservar una posición neutral y no alineada a ninguna de las superpotencias enfrentadas, por lo que ha trascendido más allá de la Guerra Fría y conserve su vigencia, enfocada en la defensa de los intereses de los países del Tercer Mundo o países en vías de desarrollo. Muere Aldemaro Romero (2007), músico, compositor y director de orquesta venezolano. En Estados Unidos, su capacidad como arreglista y director lo condujo a colaborar con orquestas y cantantes populares, entre otros como Dean Martín, Jerry Lee, Tito Puente. Álbumes: Onda Nueva, Venezuela, La Onda Máxima, Criollísima. Escuchar música e interpretraciones dirigidas por Aldemaro Romero, acompañando a destacadas cantantes de Venezuela. En 2008 en Estados Unidos se declara en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers que desencadenó el "crack del 2008", efecto de arrastre llevó a la crisis económica de muchas empresas, con un impacto global. La quiebra de LB sobrevino después de la estampida de la mayoría de sus clientes, de muy acentuadas pérdidas en el mercado de valores y de la devaluación de sus activos por las calificadoras de riesgos. Se fundadó en 1850 como compañía de servicios financieros y se fue convirtiendo en uno de los bancos de inversión más grande de los Estados Unidos y del mundo. En 2014, muere en Caracas el criminólogo Elio Gómez Grillo (n. 1925). Abogado, escritor y docente venezolano con numerosas obras importantes sobre el tema judicial y criminológico. En 1999 fue designado miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, presidió la Comisión de Administración de Justicia. Intervino en la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En 2017, después de más de una década orbitando a su alrededor de Saturno, la nave espacial Cassini concluye su misión exploratoria y se sumerge en la atmósfera del planeta. El 2017 se produce una explosión en la estación de Parsons Green de Londres que ocasiona unas tres decenas de heridos, producto de una acción terrorista. La autoría es asumida por el Estado Islámico. Una bomba casera desató fuego dentro de un vagón del Metro, como parte de una cadena de atentados terroristas. En 2017 fallece la supercentenaria jamaiquina Violet Brown, a los 117 años y meses de edad. Su nombre de soltera era Mosse y había nacido el 10 de marzo de 1900. Fue en su momento la persona más anciana del mundo. Algunos de sus hijos, también longevos, murieron antes que ella. En 2021, en Caracas, se realiza un evento de poesía, canto militante, teatro y manifestaciones de solidaridad por la liberación de trabajadores y trabajadoras presos. La actividad cultural fue convocada por el Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos en la plaza Lina Ron de Caracas y estuvieron los cantores: Sandino Primera, Sandino Márquez, junto a los poetas Antonio Machuca, Alejandro Cabrera y el grupo de teatro: Payaso Bigotes de La Minka, que acompañaron a los familiares de: Aryenis Torrealba, Guillermo González, Eudis Girot, Alfredo Chirinos y Rodney Álvarez, a quienes narraron la situación de injusticia que estaban atravesando en aquel momento. Se trataba de trabajadores que denunciaron corrupción o lucharon por reivindicaciones laborales y a todos se les acusaba de delitos como terrorismo, traición a la patria, fuga de información o instigación al odio, sin que en los expedientes hubiese pruebas demostrativas de la comisión de tales delitos. Allí denunciaron que se les violentaba el debido proceso con detenciones arbitrarias, tratos crueles, retardo procesal, entre otras irregularidades. Estaban presos por denunciar y por luchar. Posteriormente gracias al apoyo constante de movimientos sociales, sindicales y corrientes críticas u opositoras de izquierda, aquellos detenidos fueron siendo liberados, pero otros nuevos presos y presas han pasado a acupar su lugar, por lo que la causa de la libertad de los trabajadores por luchar presos y defender derechos laborales o por denunciar corrupción, sigue estándo vigente. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n367791.html En 2022, es detenido el general mexicano José Rodríguez Pérez por su presunta participación en la desaparición de los 48 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El general retirado era el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, durante el ataque contra estudiantes normalistas en el municipio, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Se le acusó de haber ordenado el asesinato de seis de los 43 normalistas, quienes estaban cautivos en una bodega de Pueblo Viejo, en Iguala. La acusación también le señalaba por delincuencia organizada, delitos contra la salud y supuestos vínculos con los "Guerreros Unidos", cártel al que se atribuía la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2023 muere el reconocido pintor y escultor colombiano Fernando Botero Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386244.html En 2023, el periodista y dirigente político de izquierda Manuel Isidro Molina (MPA) denuncia cierre de su programa radial por presiones de Conatel (órgano dependiente del gobierno de Nicolás Maduro). Ver: www.aporrea.org/medios/n386231.html En 2024 era denunciada la desaparición forzosa de 10 o más trabajadores detenidos en Guri (estado Bolívar, Venezuela) por la DGCIM, cuyo paradero era desconocido y se carecía de información de Estado al respecto. Posteriormente se denunció que el número podría ascender a unos 40 empleados, detenidos en tres oleadas entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2024. Las aprehensiones estuvieon vinculadas a un apagón nacional ocurrido el 30 de agosto, y los trabajadores fueron acusados de presunto terrorismo o sabotaje al sistema eléctrico. Sin embargo, no se presentó evidencia pública ni se informó oficialmente de manera satisfactoria y convincente sobre los cargos. Respecto a las condiciones de detención, los familiares reportaron que los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios sin acceso a visitas, ni defensa privada, ni expedientes judiciales. Esto ha sido calificado como una violación grave al debido proceso. Una pregunta que surge es: ¿Tantos trabajadores se prestan para eso? El recordatorio de estos casos es oportuno para exigir el respeto por el artículos 45 CRBV y de la legislación penal. El artículo 45 de la Constitución "prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciar a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley". El artículo 181-A del Código Penal Venezolano establece: "La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio". Parece que hay autoridades y funcionarios que tienen que rendir cuentas de estos abusos. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n396637.html

