(VIDEO) Venezolanos en la CPI levantan huelga de hambre tras ser recibidos por fiscales

⚖️ LEVANTAN HUELGA DE HAMBRE EN LA HAYA



La ONG @VeneVluchteling informó que los venezolanos que protestaban desde el 31Ago frente a la CPI pusieron fin a la huelga de hambre tras ser recibidos en una reunión privada, donde se confirmó que las investigaciones continúan avanzando

13-09-25.-Los cuatro venezolanos que se encontraban apostados en las afueras de la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya informaron este viernes, 12 de septiembre, que levantaron la huelga de hambre luego de ser recibidos por fiscales. Estos les aseguraron que la Fiscalía sigue avanzando en las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.«Durante 12 días ofrecimos nuestros cuerpos y nuestra voz como recordatorio viviente de que la justicia no puede seguir esperando. Lo hicismos en nombre de los presos políticos, de los desaparecidos, de los asesinados, de los perseguidos, de las familias que aún buscan respuestas y de todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela», dijo una de las huelguistas, Laura García, al leer un comunicado.Añadió que se llevó a cabo una reunión en la que se les reconoció su reclamo como legítimo.«Se nos confirmó que seremos incorporados a canales existentes, al igual que a los miembros de la sociedad civil para garantizar que las voces de todas las víctimas sean escuchadas y consideradas en este proceso trascendental de la historia de nuestro país», indicó García.Y siguió: «Hoy anunciamos que levantamos la huelga de hambre. Este no es el final de nuestra lucha. Este es un nuevo capítulo. Seguimos vigilantes, activos y unidos para que lo que hoy se nos ha prometido se convierta en hechos reales«.Finalmente, agradeció a las organizaciones y ciudadanos que respaldaron su protesta.Los venezolanos iniciaron la huelga de hambre el pasado 31 de agosto en La Haya. En un primer momento, se apostaron en las adyacencias del tribunal Laura García, Mario de Nigris y Jhon Cáceres. Tres días después se les unió Víctor Guerrero.