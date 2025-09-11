Fuerzas Armadas de Yemen atacan en lo profundo de Israel con un misil hipersónico y 3 drones

Las Fuerzas Armadas de Yemen informan de la operación contra objetivos sensibles en Néguev, Eilat y el aeropuerto de Ramon, en territorios palestinos ocupados.

Mediante un comunicado emitido por el portavoz del Ejército yemení, Yahya Sari, las Fuerzas Armadas de Yemen han anunciado este jueves la ejecución de una operación militar combinada contra objetivos israelíes en el Néguev ocupado, en respuesta a los "crímenes de genocidio y hambruna" contra el pueblo palestino en Gaza.

"Con la ayuda del Altísimo, y confiando en Él, el Yemen libre e independiente es capaz de enfrentar al enemigo sionista y responder a su agresión descarada y brutal contra nuestro país, además de continuar cumpliendo con su deber religioso, moral y humanitario hacia el oprimido pueblo palestino", resalta el mensaje.

Según la nota, la Fuerza de Misiles ha utilizado un misil balístico hipersónico "Palestina-2" para atacar una instalación militar israelí en la región ocupada del Néguev, mientras que dos drones impactaron el aeropuerto de Ramón en Umm al-Rashrash (Eilat), en el sur de la Palestina ocupada, y el otro atacó un objetivo militar en la misma región del Néguev. De acuerdo al comunicado, todas las operaciones "alcanzaron sus objetivos con éxito".

Las Fuerzas Armadas de Yemen declaran que apuntaron este martes a una serie de objetivos sensibles israelíes en Al-Quds, Eilat y el aeropuerto de Ramon.

Las fuerzas yemeníes han asegurado que continuarán sus operaciones "hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el bloqueo", reafirmando su capacidad para "enfrentar al enemigo sionista".

Yemen ha intensificado sus ofensivas contra objetivos israelíes después de que el régimen asesinara al primer ministro yemení, Ahmed Ghaleb al-Rahwi, y varios de sus ministros, en ataques aéreos llevados a cabo el 28 de agosto en Saná, la capital. El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Yemen han prometido vengar el crimen, haciendo que los agresores "paguen alto precio".

Desde noviembre de 2023, Yemen ha efectuado una serie de operaciones contra el régimen israelí, atacando con drones y misiles objetivos vitales israelíes en los territorios palestinos ocupados y los barcos vinculados a Israel en los mares que rodean la península arábiga, en respuesta a la guerra genocida israelí que hasta el momento ha dejado 64 368 palestinos muertos.