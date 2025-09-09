En las últimas 24 horas, 6 palestinos más pierden la vida por hambruna bajo el cruel y mortífero bloqueo israelí

Los niños son las inocentes víctimas de la crueldad israelí Credito: Agencias

Seis palestinos más murieron en las últimas 24 horas por la hambruna impuesta por Israel en Gaza, lo que eleva el número total de muertes por inanición a 399.

El Ministerio de Salud gazatí, en la actualización de su informe sobre las consecuencias del bloqueo israelí a la entrada de alimentos a la franja palestina, ha indicado que figuran 140 niños muertos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en base a los datos de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés), declaró oficialmente la hambruna en gran parte de Gaza el pasado 22 de agosto.

Los palestinos en Gaza colapsan en las calles, el costo físico de la desnutrición que los asola es insoportable, sobre todo en las últimas semanas.

Desde el 2 de marzo, el régimen de Israel cerró todos los pasos fronterizos, bloqueando la entrada de convoyes de ayuda e ignorando los llamados internacionales a reabrirlos.

Rechazando los llamados internacionales a un alto el fuego, el ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva brutal contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en la que han asesinado a 64 605 y ha herido a 163 319 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.