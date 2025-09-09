Sindicalista Daniel Romero intentó quitarse la vida en prisión: CUTV exige su liberación inmediata

09-09-25.-La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) manifestó su alarma ante la delicada situación del sindicalista siderúrgico Daniel Romero, privado de libertad en el centro penitenciario Rodeo I desde junio de 2023.

Según informaron sus familiares, Romero habría atentado contra su vida el fin de semana y fue trasladado en ambulancia fuera del penal en estado crítico, sin que se conozca su destino actual. La CUTV denunció que se trata de un hecho de extrema gravedad que pone en riesgo la vida e integridad del dirigente sindical.

Romero fue detenido junto a Leonardo Azócar durante un conflicto laboral en la Planta de Pellas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Mientras Azócar obtuvo la excarcelación en 2024, Romero permaneció tras las rejas a pesar de las reiteradas solicitudes de liberación por motivos de salud, realizadas por familiares y sindicatos. El trabajador padece «problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda», condición que se ha visto agravada por las precarias condiciones carcelarias.

Ante este escenario, la CUTV hizo un llamado urgente al movimiento sindical nacional e internacional a pronunciarse y exigir a la administración de Nicolás Maduro garantías para la vida de Romero y su liberación inmediata por razones humanitarias.

La central sindical enfatizó que este caso es reflejo de una política sistemática de criminalización contra los trabajadores organizados.

«Nuestra demanda es por la libertad plena para todos los trabajadores y sindicalistas encarcelados y procesados judicialmente, así como para todos los ciudadanos privados de libertad injustamente, en razón de su lucha social o su opinión política», señaló la organización en un comunicado.

Finalmente, la CUTV reiteró su exigencia de una amnistía general y del restablecimiento pleno de las garantías democráticas en Venezuela.