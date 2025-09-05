(VIDEO) Petro: "Cualquier idea de paz Estados Unidos la bloquea" en el consejo de seguridad de la ONU

El presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego anunció que Colombia llevará a la Asamblea General de la ONU la propuesta de crear una fuerza armada internacional de paz para ingresar a Palestina. Según el mandatario, el Consejo de Seguridad está bloqueado por Estados Unidos y "cualquier idea de paz es bloqueada".

"Esa propuesta la llevaremos como Colombia, el país de Bolívar, al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas", dijo Petro en un mensaje por radio y televisión en el que explicó que Colombia debe ser parte de esa fuerza que lleve ayuda humanitaria al enclave palestino.

Según el gobernante colombiano, "cualquier idea de paz Estados Unidos la bloquea" en el Consejo de Seguridad y, por eso, solo queda que "Naciones Unidas en Asamblea por mayoría vote la constitución de una fuerza armada de paz que entre a Palestina y en donde Colombia debe participar".

Sólo hay un camino, si se nos quiere respetar el derecho a exigir que se pare el genocidio de Israel", afirmó el mandatario en su más reciente Consejo de Ministros.