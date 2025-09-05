(VIDEO) MP abrió investigación por brutal agresión a un toro en feria de Tintorero, Edo Lara

Con mucho dolor e indignación compartimos este video publicado en Instagram. Ocurrió en los toros coleados en la Feria de Tintorero, estado Lara. Los toros coleados deben ser prohibidos en Venezuela #maltratoanimal @PerroUsuario pic.twitter.com/VU8jq790vj — margaritapets (@MargaritaPets) September 1, 2025

05-09-25.-El Ministerio Público inició una investigación penal tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a varios individuos golpeando y pateando violentamente a un toro durante las Ferias Artesanales de Tintorero, en el estado Lara. El hecho ha generado una ola de indignación nacional y reavivado el debate sobre el trato a los animales en espectáculos públicos.El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fueron designadas la Fiscalía 86 Nacional y la Fiscalía 23 con competencia en Defensa Ambiental para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En la grabación, que se ha vuelto viral, se observa cómo el animal es agredido repetidamente por al menos tres sujetos, quienes le propinan golpes y patadas incluso en la cabeza, mientras el toro se encuentra visiblemente exhausto e indefenso.Saab calificó el acto como una “cobarde agresión” y reiteró el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de los animales. “Este tipo de conductas no solo son moralmente reprochables, sino que constituyen delitos contemplados en la legislación venezolana”, expresó a través de la cuenta oficial del MP.Marco legal y sanciones posiblesDesde marzo de 2024, Venezuela ha reforzado su legislación contra el maltrato animal. Las penas incluyen hasta seis años de prisión y multas que pueden alcanzar los 500 dólares, además de sanciones por privación de aire, luz, sombra, alimentos, movimiento, abrigo e higiene. La Ley Penal del Ambiente y la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio contemplan multas de hasta 2.000 unidades tributarias en casos graves.Reacciones y llamado a la reflexiónOrganizaciones proteccionistas y ciudadanos han exigido justicia, instando a las autoridades a erradicar prácticas que normalizan la violencia contra animales en eventos públicos. “El maltrato no distingue especies. Así como condenamos la agresión a perros y gatos, debemos aplicar el mismo rigor a quienes abusan de toros, becerros o gallos”, señaló un vocero de la ONG Animalistas Unidos.Este caso se suma a otros que han puesto en tela de juicio la permanencia de espectáculos como las corridas de toros o los toros coleados, considerados por algunos sectores como parte de la tradición cultural, pero cada vez más cuestionados por su impacto ético y ambiental.Próximos pasosLas fiscalías designadas deberán identificar a los agresores, determinar responsabilidades penales y aplicar las sanciones correspondientes. El Ministerio Público ha instado a la ciudadanía a colaborar con información que permita avanzar en el proceso judicial.