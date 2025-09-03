Organizaciones venezolanas convocan "piquete" solidario con Flotilla Global Sumud a Gaza

Flayer de la convocatoria solidaria en Caracas e imagen de la flotilla en el mar Mediterráneo rumbo a Gaza Credito: Composición Aporrea / Web

Un piquete solidario formado por delegaciones de organizaciones y activistas que vienen manifestando su apoyo al pueblo palestino de Gaza, contra el genocidio que cometen el gobierno y ejército del Estado de Israel, está siendo convocado para este jueves 4 de septiembre.

El objetivo es expresar su solidaridad y apoyo a la iniciativa colectiva internacional de la Flotilla Sumud, que busca llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino gazatí, sometido a un cerco de hambre y muerte por las fuerzas israelitas.

El lugar escogido para la protesta en Venezuela es al frente de la representación de la Unión Europea en Carcas, ubicada en la Av. Principal de Las Mercedes, en Caracas.

Varios de los gobiernos de los países que constituyen la UE continúan respaldando y manteniendo vínculos de diverso tipo, que incluyen la compraventa de armas, con el gobierno de Netanyahu mientras éste comete crímenes de guerra y lleva a cabo acciones de exterminio generalizado contra el pueblo palestino en Gaza; por lo que tales paises tienen responsabilidad por complicidad o por consentimiento con la comisión del genocidio continuado que se viene cometiendo.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran las que integran el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, alianza de unidad de acción constituida por el PCV-Dignidad, el PPT-APR, Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Revolución Comunista; así como también la Liga de Trabajadores Socialistas (LTS), el Bloque Histórico Popular, y el Movimiento Popular Alternativo (MPA). A este tipo de acciones suelen sumarse otras corrientes políticas y movimientos sociales, sindicales o de Derechos Humanos.

La Flotilla Global "Sumud" (que significa perseverancia en árabe), esta compuesta decenas de embarcaciones en las que van algunos cientos de personas representativas de diversos países (artistas, activistas de Derechos Humanos, ambientalistas, dirigentes políticos de organizaciones progresistas y de izquierda …). Entre las participantes se encuentra la reconocida activista internacional Greta Thumberg que ya participó de otra flotilla interceptada por Israel en aguas internacionales y que fue detenida juanto a otros integrantes de la comitiva.

Esta vez se han sumado muchos más, luego de la partida desde Barcelona (España) y a la que se van uniendo otras embarcaciones como las que saldrán el mismo día 4 de Túnez (norte de Africa). Transportan medicamentos y alimentos para la población palestina y procurarán establecer un corredor humanitario y desafiar el bloqueo israelí (ilegal y contrario a los tratados y normativas internacionales). Sin embargo, el gobierno de Netanyahu y la jefatura del ejército israelita ya les han amenazado con darles el trato de "terroristas" y encarcelarles en prisiones de máxima seguridad, retando así a las propias naciones de procedencia de los ciudadanos solidarios que van en la flotilla y violando todas las disposiciones del derecho internacional; lo que les lleva a algunos de los miembros de la flotilla que: "los terroristas son ellos".

