Partirá el 31 la Flotilla Humanitaria a Gaza, para romper el cerco genocida y abrir ruta de ayuda

Una Flotilla Humanitaria que zarpará este 31 de agosto con destino a Gaza, se está agrupando con más de 50 barcos, que salen desde distintos puntos de Europa, con el propósito de intentar romper el bloqueo impuesto por el Estado de Israel al pueblo palestino gazatí y pretende llevar ayuda humanitaria a la población sometida a un cerco criminal de hambre, mientras el ejército sionista ejecuta el genocidio exterminador de la población, sin distingo de niños, bebés, madres embarazadas, personal sanitario, de la ONU, Cruz Roja, periodistas...

Esta acción internacionalista busca denunciar y enfrentar ese cerco a la ayuda sanitaria y alimentaria. La Flotilla es una nueva acción solidaria de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, humanitarias y de activistas procedentes de diversas partes del mundo que le tienden la mano a la resistencia palestina frente a la ocupación y la barbarie sionista, en medio de la indiferencia, colaboración e incluso implicación cogenocida de gobiernos de las principales potencias, en primer lugar de Estados Unidos y países europeos, e incluso de los países árabes. Estados.

Entre las organizaciones participantes van dirigentes de la Liga Internacional Socialista (LIS), como la diputada argentina del MST y del Frente de Izquierda, Cele Fierro, quien expresó a propósito de esta arriesgada actividad: «Reafirmamos nuestro compromiso con la causa palestina y con la movilización internacional contra la masacre en Gaza. Rechazamos la complicidad de los gobiernos que le dan apoyo político y material al Estado de Israel y exigimos la ruptura de relaciones con el monstruo genocida. Junto a los millones que nos movilizamos en todo el mundo y desplegamos todo tipo de iniciativas no vamos a parar hasta que se expulse al ocupante y Palestina sea libre, del río hasta el mar".

Cele Fierro, en representación de la LIS, junto a la activista internacional Greta Thumberg

Credito: LIS

También se han unido a la Flotilla el diputado nacional de Argentina Juan Carlos Giordano y el dirigente de la UIT-CI Ezequiel Peressini, quienes igualmente forman parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).

Esta es una parte de la incorporación procedente de Latinoamérica.



Comentaristas de esta iniciativa la describen como la misión más grande de estas características que se intenta la historia y que consiste en navegar para romper el bloqueo de Gaza con decenas de barcos y manifestaciones masivas en más de 44 países.

El 31 de agosto, la Global Sumud Flotilla zarpará con desde España y en el Mediterráneo se unirán otras embarcaciones que saldrán desde Túnez y de otros puertos el 4 de septiembre, antes de poner rumbo definitivo a las costas de Gaza para lograr el objetivo de romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario. Veremos qué reacción tiene el Estado de Israel que al margen de todo tipo de regulación internacional viene retando al mundo civilizado y pacífico para consumar el Holocáusto palestino continuado que viene cometiendo y que día hiere profundamente la sensibilidad humana en todo el planeta, provocando manifestaciones de repudio y horror.

Otra Flotilla de la Libertad, mucho menos numerosa, en la que iba la activista internacional Greta Thumberg lo intentó recientemente y fue interceptada por Israel fuera de sus aguas jurisdiccionales y detuvo a sus tripulantes, aunque luego fueron liberados.



La Flotilla Humanitaria es parte de una campaña más amplia para romper el bloqueo, denunciar el genocidio y fortalecer la organización internacionalista en apoyo al pueblo palestino. Las y los participantes llaman a multiplicar la solidaridad activa y apoyar este nuevo y valiente intento solidario.

Video de Cele Fierro (MST de Argentina, del FIT-U y de la LIS)

Video de J. C. Giordano (Izquierda Socialista, de Argentina, integrante del FIT-U y de la UIT-CI)