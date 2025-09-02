(VIDEO) No era un buque, era una pequeña lancha con menos de 11 personas la nave que EEUU destruyó y que afirma era de Venezuela

El buque venezoalno que dice Trump destruyó la armada estadounidense:

Como un operativo exitoso donde destruyeron a un buque, lleno de narcotraficantes, proveniente de Venezuela, informó Trump, muy satisfecho, a través de una rueda de prensa desde el Salón Oval de la Casa Blanca, por lo que luego de esto, la mayoría seguía expectante este evento que revertía mucha importancia para toda la población caribeña, latinoamericana y de todo el mundo, noticia que se hizo viral a través de redes y medios de comunicación donde siguen sin ningún tipo de credibilidad ni profesionalismo las matrices que intenta sembrar Donald Trump y su secretario Marco Rubio sobre Venezuela, implicándolo como un narco estado y además terrorista. Sin embargo, las expectativas se desinflaron al ver que el buque eliminado era solo una lancha donde iban muy pocas personas y no 11 como afirmó Trump.

Esta lancha, donde iban como máximo 4 personas con varios paquetes, no se percibe muy bien lo que llevan a bordo, es lo que llamó Trump "un barco cargado de droga". Ahora todo el mundo se pregunta, por qué no detuvieron la lancha con tan insignificante cargamento, que nadie puede comprobar si era droga o no, porque fueron practicamente desintegrados. Por qué no procedieron a detener la lancha y comprobar si la carga era droga y si provenía dicho cargamento de Venezuela, investigar y procesar a los supuestos traficantes. Era necesario tamaña operación de tan exageradas proporciones para desaparecer de un plumazo a esa pequeña embarcación sin dejar ningún rastro. Será verdad que realizaron esa acción, o es una mentira más de Trump y su sequito imperial.

Hasta ahora, todo parece un teatro, una ficción que buscara crear y sembrar el miedo en Venezuela y países que no siguen los mandados de Donald Trump.